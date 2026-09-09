A un año de inaugurada Gran Presa del Renacimiento Etíope

La Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) cumple hoy un año de inaugurada, considerada una de las obras de infraestructura más emblemáticas de África.

Por Nara Romero Rams

El dique sobre el río Abay (Nilo Azul) en la región de Benishangul-Gumuz, demoró 14 años en construirse y es la expresión física del prolongado esfuerzo nacional por transformar uno de los mayores recursos naturales del país en electricidad, capacidad productiva y nueva fuente de poder económico.

Su embalse tiene capacidad para almacenar unos 74 mil millones de metros cúbicos de agua, y el proyecto está diseñado para generar una media aproximada de 15 mil 759 gigavatios-hora de electricidad al año.

Para Etiopía, esa energía conlleva un significado económico que trasciende con creces el ámbito de las turbinas. La electricidad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la industrialización.

Una mayor capacidad de generación puede impulsar la industria manufacturera, ampliar la infraestructura digital, fortalecer el sector servicios, mejorar el acceso a la electricidad y crear las condiciones necesarias para que la actividad económica supere las limitaciones impuestas por la escasez de energía.

Según fuentes oficiales, se espera que la GERD aporte una contribución significativa al suministro eléctrico, al tiempo que respalda una mayor electrificación y los planes del país para ampliar las exportaciones del sector.

INTEGRACIÓN REGIONAL CON ENERGÍA

La creciente capacidad de generación eléctrica de Etiopía ofrece la oportunidad de estrechar los vínculos con los países vecinos y contribuir a un mercado energético de África Oriental más integrado.

En este sentido, la GERD además de ser central hidroeléctrica nacional, forma parte de una geografía de infraestructuras más amplia en la cual la electricidad puede convertirse en un puente entre economías.

Su ubicación en el Nilo Azul, uno de los principales afluentes del Nilo, sitúa al dique de gran envergadura en la intersección entre el desarrollo, la integración regional y uno de los sistemas fluviales transfronterizos más trascendentales de África.

Etiopía presentó sistemáticamente la presa como un proyecto de desarrollo destinado a generar electricidad, al tiempo que sostiene no busca privar del preciado líquido a los países situados aguas abajo.

Durante su gran inauguración, el primer ministro Abiy Ahmed volvió a abogar por la cooperación con Egipto y Sudán, planteando el futuro del Nilo en términos de desarrollo compartido y diálogo.

Ese mensaje fue respaldado, de diversas formas, por los líderes africanos presentes en la ceremonia.El presidente de Kenya, William Ruto, presentó el proyecto como una prueba de la capacidad de África para impulsar el desarrollo a gran escala bajo sus propios términos, mientras que su homólogo de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, expresó su interés en acceder a la electricidad generada por la obra.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, situó la GERD en el marco de las ambiciones más amplias del continente en materia de infraestructuras y energía verde.

EL ESFUERZO COLECTIVO POR UN SUEÑO

La GERD se financió mayoritariamente con recursos etíopes —incluidos bonos gubernamentales y contribuciones ciudadanas—, lo que convirtió su construcción en una movilización nacional de magnitud excepcional.

El modelo de financiación convirtió a la presa no solo en un programa de infraestructura estatal, sino en un proyecto en el que millones de ciudadanos dentro y fuera del país podían percibir un interés directo.Su inauguración el 9 de septiembre de 2025 representó la culminación de un proyecto nacional que ocupó un lugar singular en el imaginario colectivo.

La energía que genera podría definir la próxima etapa de la transformación económica del país, al impulsar una cadena que activaría agua, energía, industria, comercio y crecimiento.

Un suministro eléctrico fiable y ampliado puede servir de base para parques industriales y fábricas, apoyar a empresas digitales e infraestructuras de datos, facilitar una electrificación más extensa, reducir la dependencia de fuentes de energía más costosas y crear nuevas posibilidades para el comercio regional de electricidad.