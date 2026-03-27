viernes 27 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Promueven producción sostenible del frijol del género Vigna en Palma Soriano

Picture of Kevin Reyes Solares
Kevin Reyes Solares

Un proyecto impulsado por el Programa Sostenible de Producción de Alimentos avanza en la introducción de nuevas tecnologías aplicadas al cultivo del frijol del género Vigna, con el propósito de promover su uso como suplemento proteico y nutricional.

La iniciativa, desarrollada desde la sede del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INICA) en Santiago, contempla un período de evaluación de tres años, durante el cual se analizarán factores morfológicos de las plantas como altura, grosor del tallo y número de hojas.

Según explicó la M.Sc. Alegna Rodríguez Fajardo, investigadora auxiliar del INICA Santiago, el frijol del género Vigna —caracterizado por su bajo contenido graso y alto valor vitamínico y mineral— es de ciclo corto, con una duración que varía entre 70 y 120 días. En particular, la variedad Vigna radiata, conocida como murgo, puede ser consumida a los 70 días de su siembra.

Durante el primer año del proyecto, se trabajó con cuatro cultivares: Yarey del Trópico, Guariba Blanco, Murgo y una selección experimental local. Los estudios permitieron determinar que Yarey del Trópico obtuvo los mejores resultados en el número de vainas por planta, mientras que Murgo destacó por su desarrollo morfológico y Guariba Blanco alcanzó el mayor rendimiento, con 2,77 toneladas por hectárea.

Rodríguez Fajardo subrayó que este trabajo constituye un paso importante hacia la diversificación de fuentes alimentarias sostenibles en el oriente cubano, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad alimentaria.

Destacadas
Bernardo Bernal: un gran músico palmero (+Audio)
Parque solar de El Meso seguirá sumando energía limpia
Llamamiento de Maduro al mundo distingue semana en Venezuela
Año 2025 marcado por primer acuerdo sobre pandemias, resalta ONU
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios