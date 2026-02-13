Evalúa Consejo de Estado Programa de Gobierno

La Habana.— El Consejo de Estado realizó una detallada evaluación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en sesión ordinaria encabezada por Esteban Lazo Hernández, Presidente de ese órgano, con la asistencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, informa el periódico Granma.

Marrero Cruz informó sobre el resumen preliminar de la consulta popular, en la cual se efectuaron alrededor de 76 mil 172 reuniones y 140 mil 348 propuestas.

Señaló que la propuesta final de actualización será consultada nuevamente con el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, gobernadores, las comisiones económicas del Comité Central del Partido y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previa a su publicación.

En la jornada se profundizó también en la implementación de los acuerdos adoptados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, referentes al Plan de la Economía y al Presupuesto del Estado.

El Primer Ministro agregó que desde la pasada sesión se trabajó en la aprobación de las Directivas del Gobierno para enfrentar el desabastecimiento de combustibles.

Al explicar varias acciones desarrolladas en ese sentido, destacó que el objetivo es garantizar la vitalidad del país, sin renunciar al desarrollo, minimizar el impacto de las afectaciones a la población y potenciar el uso de recursos endógenos, diversificando las vías para generar ingresos en divisas.

En el debate, Díaz-Canel subrayó la importancia de fortalecer la labor comunitaria, la participación y el control popular en los barrios, potenciar programas sociales y buscar soluciones con unidad y aporte colectivo.

Posteriormente, los integrantes del Consejo de Estado evaluaron el desempeño de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional y los resultados de la actividad de Atención a la Población en sus Oficinas Auxiliares.