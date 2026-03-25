Constatan alcance de políticas de desarrollo en comunidades serranas

El Consejo Popular Matahambre en el municipio santiaguero de Songo La Maya, con una demografía de 2280 pobladores, es escenario en el cual se constata el alcance de las políticas de beneficio social y económico a la población en zonas del Plan Turquino.

El Sistema de Atención a la Familia con un balance de 19 asistenciados, se posiciona como política de atención directa a los grupos vulnerables con el concurso de los decisores institucionales y se valoró la pertinencia de multiplicar esta experiencia a otras comunidades aledañas con el fin de acortar distancias.

En la UBPC homónima a este sitio, con una extensión de 416 hectáreas, de ellas 216 dedicadas al Café, se busca la recuperación del balance de cosecha del grano y se identifican las potencialidades para diversificar ingresos como la producción maderera.

Se constató una alta cifra de feminas desvinculadas del trabajo, lo cual requiere un mayor impacto de las políticas de empoderamiento de la mujer como motor impulsor del desarrollo territorial.

En la Institución Educativa Mixta 28 de Octubre se dialogó sobre el aporte real de educandos y docentes a los procesos que rigen la cotidianidad, rol en los proyectos así como la defensa de la historia local.

Otra de las estructuras es la Unidad Empresarial Base Ballina perteneciente a la Empresa de Flora y Fauna, que fomenta los ejemplares vacunos Santa Gertrudis, ejecutando un programa dirigido a su manejo genético y multiplicación con 172 para el presente año.

Otra experiencia es la del proyecto de desarrollo local del productor Alfredo Ferrer Gutiérrez, dedicada a la cría porcina y se asegura parte del alimento animal en las 9.7 hectáreas disponibles con la siembra de frutales y viandas.

Jarahueca, es un asentamiento rural, en el cual se llevan a cabo acciones de transformación; en sitios como el policlínico y escuela primaria se proyectan estrategias para mejorar su infraestructura, que se traducirá en calidad de la atención primaria de salud y docente respectivamente.

Acciones que van también encaminadas a favorecer mecanismos para crecer en la circulación mercantil con recursos propios, la comunicación en los barrios como espacios de retroalimentación y rol del Partido, desde su responsabilidad política y vocación movilizadora, en la Defensa de la Patria.