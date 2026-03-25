miércoles 25 marzo 2026
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Avanza en San Luis la construcción de viviendas a partir de contenedores

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En San Luis avanza la construcción de viviendas, a partir de contenedores marítimos adaptados, para dar solución habitacional a familias afectadas luego del paso del huracán Melissa.


Actualmente se trabaja en la habitabilidad de 8. De tal manera se les realizan acciones interiores, separaciones de habitaciones; salas, cocinas, baños y se trabaja en la construcción exterior de fosas.


La edificación se chequea con frecuencia por la dirección del municipio. Aquí están previstas 20 viviendas de este tipo. Una vez que se concluyan, serán hogares confortables y dignos que devolverán la tranquilidad a muchas familias sanluiseras.

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Comentarios
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