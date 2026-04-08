miércoles 08 abril 2026
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Realizan acto por el Día del Trabajador de la Industria Pesquera en Santiago de Cuba (+Fotos)

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Iran Deivis Suárez Vaillant

EL compromiso con la sostenibilidad de los recursos que se obtienen con el desarrollo de la actividad de la Pesca, forma parte de los objetivos para el de desarrollo de la Industria, posicionando la provincia Santiago de Cuba como plataforma.

Israel Diz Delgado, director de la Unidad Empresarial de Base Santiago Copmar destacó el incremento de los ingresos por la gestión de comercialización sustentada en la diversificación de los rublos que se obtienen a nivel nacional y vinculación con otros actores económicos.

Este 8 de Abril se conmemora el Día del Trabajador de la Industria Pesquera y en la UEB Comercial de Alimentos Antonio Maceo fue escenario en cual se reconoció el esfuerzo colectivo en fomentar capacidades productivas y espacio para recordar legado del Líder Histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz.

El Sindicato Nacional de la Pesca, concedió la medalla Aracelio Iglesias a integrantes de este sector con 20 y 25 años de quehacer, los merecedores de la condición de destacados en la presente Etapa y la entrega a la entidad sede de la condición de ganadora en la Emulación por el Día del Trabajador de esta Industria, llamada a impulsar su aporte a la seguridad alimentaria de la nación.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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