Reitera Díaz-Canel hermandad de Cuba hacia el pueblo palestino

La Habana.— Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reiteró los sentimientos de hermandad de los cubanos con los palestinos, al recibir en el Palacio de la Revolución a una delegación del Buró del Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables de ese pueblo árabe.

“Nosotros somos una nación hermana de Palestina”, expresó Díaz-Canel y recordó que la mayor de las Antillas estuvo entre los cofundadores de ese Comité, publica el sitio web de la Presidencia.

Al agradecer el recibimiento, Coly Seck, presidente del Comité de Palestina y representante permanente de la República de Senegal ante la ONU, resaltó el tiempo que el Presidente cubano reservó para este encuentro en medio de tantas ocupaciones.

El embajador Seck explicó que, como parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, este Comité está integrado por 25 miembros y 24 observadores que “comparten la opinión de que Palestina debe ser libre, que Palestina debe ser un Estado soberano”, objetivos para los que trabajan y desarrollan una amplia agenda tanto en la ONU como en el seno de otros organismos multilaterales.

Al encuentro asistieron el miembro del Buró Político Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido; Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios.

El Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, establecido desde 1975, con la responsabilidad primordial de movilizar el apoyo internacional para una solución pacífica, justa y duradera al conflicto israelo-palestino, basada en la solución de dos Estados, y cuyo eje central es la promoción del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia nacional, la soberanía y al retorno de los refugiados.

Cuba, que históricamente ha mantenido una posición invariable en defensa y solidaridad con la justa causa del pueblo palestino, es miembro fundador y ocupa una de las vicepresidencias del Comité, con el permanente compromiso de contribuir en todo lo posible a los esfuerzos internacionales legítimos dirigidos a poner fin al genocidio que se comete contra el pueblo palestino.