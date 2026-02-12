Cuba presenta ante UNICEF su compromiso con la protección de la infancia

La Habana.— El Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, embajador Ernesto Soberón Guzmán, presentó el Programa País Cuba-UNICEF 2026-2030 durante la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Ejecutiva del organismo, destacando que constituye un marco de cooperación estratégico para fortalecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Según publica la página web de la Misión, Soberón explicó a los presentes que el documento es el resultado del trabajo conjunto entre Cuba y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alineado con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Cuba 2026-2030, y con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, con énfasis en un desarrollo integral, equitativo y sostenible.

Señaló el diplomático, además, que el Programa se sustenta en el compromiso de la mayor de las Antillas con el pleno disfrute de los derechos de la infancia, en correspondencia con la Constitución de la República, el Código de las Familias, la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes y el novedoso Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

La implementación, agregó Soberón Guzmán, contribuirá a preservar los logros sociales alcanzados, asegurar el acceso a insumos esenciales y movilizar alianzas nacionales e internacionales que respalden la recuperación económica y el bienestar integral de las nuevas generaciones.

Igualmente, el Representante Permanente denunció que estos esfuerzos se ven afectados por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y por medidas destinadas a obstaculizar la llegada de combustible al país, con impactos directos en el transporte, los hospitales y el funcionamiento de las escuelas.

Finalmente, Cuba solicitó el apoyo de los miembros de la Junta Ejecutiva de UNICEF para la aprobación del Programa País 2026-2030, reafirmando su compromiso con el multilateralismo, la cooperación internacional y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; el cual obtuvo amplio respaldo internacional, con EE.UU como único voto en contra, en aislamiento total.