viernes 20 febrero 2026
Priorizan en empresa cañera de San Luis atención a la gramínea

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
Por Yaniuska Pérez Verdecia/Radio Majagabo

En la Empresa Agroindustrial Azucarera Francisco Rosales no se descuidan las actividades culturales a la caña para asegurar los rendimientos de venideras contiendas, nos dice Lizabet Aguilar, directora de caña en la entidad.

Con las limitaciones existentes, cada unidad productora de caña tiene que trabajar también, en la correcta preparación de las tierras, buena selección de la semilla, fertilización al fondo del surco, tape y retape rápido, resiembra y mucha limpia, para mantener esos resultados y acercarse más a su potencial productivo, aseveró la especialista.

Como la caña de azúcar fue, y sigue siendo, la gran señora de la economía de la Empresa Agroindustrial Azucarera Francisco Rosales en las estructuras, se priorizan, a pesar de la escasez de combustible, los planes de roturación y preparación de tierras y las actividades culturales a las plantaciones nuevas de la gramínea que permitirán incrementar los rendimientos cañeros.

