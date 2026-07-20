Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas se suma al Observatorio Provincial de Drogas

Escrito por Dayana Menzoney Justiz/Periódico 26

Las Tunas.- La Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Las Tunas ha dado un salto cualitativo en su proyección social al convertirse en la sede del Observatorio Provincial de Drogas, un espacio único en el país que materializa el vínculo esencial entre la academia y los problemas reales de la salud pública.

Este proyecto, que ya cuenta con tres redes de trabajo enfocadas en la información, la investigación y la alerta temprana, representa la convergencia perfecta entre el quehacer universitario y las necesidades del territorio.

La doctora en Ciencias Enelis Reyes Reyes, rectora de la UCM, dijo a nuestro medio que «el observatorio está insertado en los programas priorizados de Salud y, precisamente, la prevención de las adicciones es uno de ellos».

La elección de la Universidad de Ciencias Médicas como sede no es fortuita. La casa de altos estudios tunera ya contaba con una cátedra de lucha contra las drogas, presidida por el doctor Alejandro Mestre Barroso, especialista en Toxicología del hospital Guevara y profesor de la institución. Esta estructura preexistente ha sido el pilar sobre el cual se ha edificado el observatorio.

Uno de los aspectos más significativos del proyecto es su capacidad para integrar las tres funciones sustantivas de la Educación Superior. «De esta manera fusionamos currículo, programas, extensionismo, y nos estamos sumando a un programa priorizado en este contexto, que es luchar contra las adicciones», destacó Reyes Reyes.

Esta integración trasciende el ámbito teórico. El observatorio se ha constituido como un escenario formativo de primer orden donde los estudiantes de pregrado y posgrado pueden insertarse en las investigaciones. «También se están preparando para impactar desde la posición en la que se ubiquen laboralmente en el futuro, ya sea como especialistas de la Atención Primaria de Salud o como especialistas de la Atención Secundaria.

«Esto no solo dará prestigio a la provincia y al sector de la Salud, también nos permitirá cambiar indicadores y transformar».

La creación de este espacio responde a la necesidad de abordar el consumo de sustancias adictivas desde un enfoque científico y multisectorial. El proyecto, que se gestó a partir del trabajo del grupo de especialistas que se formó en el Centro Nacional de Toxicología, demuestra cómo la colaboración entre instituciones y la preparación del capital humano pueden traducirse en respuestas concretas para la sociedad.