El deporte al alcance de todos los sanluiseros

Yaniuska Pérez Verdecia/Radio Majaguabo

El deporte en Cuba siempre fue un privilegio de pocos, en la etapa de la seudorrepública tampoco existía apoyo estatal a la práctica masiva de ninguna disciplina, planes de infraestructura deportiva o escuelas especializadas en esta esfera.

A partir del triunfo revolucionario de 1959, el deporte cubano experimenta un vuelco total, viéndose en la actividad física, la recreación y la práctica masiva de deportes, un legítimo derecho del pueblo. Con la creación del INDER en 1961 se organizan las primeras manifestaciones de estas actividades, a partir de entonces se convirtieron en un verdadero movimiento popular.

A pesar de las dificultades que ha generado el bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestra nación, el Estado ha continuado el desarrollo del deporte desde el punto de vista competitivo, y a la vez, como una genuina expresión del modo de vida del pueblo cubano.