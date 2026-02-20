El deporte al alcance de todos los sanluiseros

viernes 20 febrero 2026
Yaniuska Pérez Verdecia/Radio Majaguabo

El deporte en Cuba siempre fue un privilegio de pocos, en la etapa de la seudorrepública tampoco existía apoyo estatal a la práctica masiva de ninguna disciplina, planes de infraestructura deportiva o escuelas especializadas en esta esfera.

A partir del triunfo revolucionario de 1959, el deporte cubano experimenta un vuelco total, viéndose en la actividad física, la recreación y la práctica masiva de deportes, un legítimo derecho del pueblo. Con la creación del INDER en 1961 se organizan las primeras manifestaciones de estas actividades, a partir de entonces se convirtieron en un verdadero movimiento popular.

A pesar de las dificultades que ha generado el bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestra nación, el Estado ha continuado el desarrollo del deporte desde el punto de vista competitivo, y a la vez, como una genuina expresión del modo de vida del pueblo cubano.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
