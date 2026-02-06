Gobierno de Malasia apoya reformas de educación y capacitación

Kuala Lumpur, 6 feb.— El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, destacó hoy el respaldo brindado por su gobierno a las reformas de educación y capacitación, acorde a las cambiantes demandas del mercado laboral contemporáneo.

Durante el Foro Económico de Malasia 2026, celebrado en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur, el mandatario subrayó que el Ejecutivo destinó al sector de educación más de 21,3 mil millones de dólares, del Presupuesto anual, como respaldo financiero.

Al decir de Anwar, la asignación refleja -al mismo tiempo- la firme determinación del país de promover la flexibilidad, la movilidad y el aprendizaje permanente.

Estas reformas responden a un mercado laboral ya en transición, donde las habilidades deben renovarse, las carreras evolucionan y los trabajadores requieren apoyo en las diferentes etapas de la vida, sostuvo.

Según enfatizó el presidente, la educación en la actualidad debe dotar a los malasios no solo de conocimientos, sino además de adaptabilidad, resiliencia y la confianza para afrontar el cambio, y no puede pensarse en un mayor desarrollo si se obvia esa realidad.

El también ministro de Finanzas aseguró que las reformas están diseñadas para apoyar a los trabajadores a medida que sus carreras evolucionan y las habilidades requieren una renovación continua.

Anwar advirtió que la inteligencia artificial está transformando rápidamente las industrias y los patrones de empleo, por lo cual la preparación se convierte en un factor crítico para determinar si la tecnología amplía las oportunidades o profundiza la desigualdad.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de Malasia (Bernama), el Foro Económico de 2026 reúne a responsables de políticas, líderes empresariales, inversores y expertos de la industria para impulsar la agenda socioeconómica del país en el marco del Decimotercer Plan de Malasia (2026-2030).

Las proyecciones contenidas se centran en industrias de alto crecimiento y valor, inclusividad, sostenibilidad, inteligencia artificial, talento preparado para el futuro y transición energética.