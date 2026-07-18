Declaran tres viviendas centroamericanas en el municipio Tercer Frente



Tres jóvenes atletas del municipio Tercer Frente se cuentan dentro de la delegación cubana que participará en la Edición 25 de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que tendrán su disparo de arrancada el próximo 24 de julio.



Karel Pérez Mendoza en fútbol, y Amanda Galiana Serrano Arévalo y Alina Melany Palacio Castro en el hockey sobre césped, llevarán sobre sus hombros las expectativas y esperanzas de todo este territorio santiaguero de escalar con sus equipos a lo más alto del podio y aportar las codiciadas preseas.



Como antesala de esta cita deportiva integrantes de la Dirección Municipal de Deporte en este municipio, en sencilla pero emotiva ceremonia, colocaron las pegatinas identificativas de estos juegos en las viviendas de los tres atletas, acompañados de sus familiares y vecinos.



Karel, Amanda y Melani asisten con sus respectivas selecciones a esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con sobrada experiencia en otras competiciones internacionales, que sin dudas servirá de base para buscar sus boletos directos de clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima-2027.