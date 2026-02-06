viernes 06 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Canciller chino subraya firme respaldo a Cuba en defensa de seguridad

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Beijing.— El canciller chino, Wang Yi, subrayó el firme apoyo a Cuba y la decisión del gigante asiático de mantenerse junto a la isla en la defensa de la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales.

Wang Yi sostuvo un encuentro aquí con el canciller Bruno Rodríguez, enviado especial del Partido Comunista (PCC) y Gobierno cubano.

«En la actualidad, la situación en América Latina está experimentando cambios complejos y profundos», dijo el jefe diplomático chino y reafirmó la oposición resuelta de Beijing a «la injusta injerencia de fuerzas externas en los asuntos de Cuba».

También enfatizó que China se opone firmemente a cualquier privación del derecho del pueblo cubano a la autodeterminación y el desarrollo.

Wang Yi dijo que el gigante asiático es un defensor de la justicia como parte de la diplomacia china.

«Concedemos gran importancia y nos tomamos muy en serio las legítimas aspiraciones de nuestros amigos cubanos. Nos mantenemos unidos a Cuba para seguir consolidando y desarrollando nuestras relaciones de amistad», apuntó.

Wang Yi exaltó la tenaz lucha y el valor del pueblo cubano en su desafío ante la opresión, así como el respeto internacional ganado por la isla.

Por su parte, el canciller cubano destacó que China socialista se afianza como un baluarte de la paz y el multilateralismo y representa un factor de estabilidad, balance y oportunidad a nivel global.

Enfatizó que este país asiático «es una esperanza para el Sur Global, en particular para América Latina y el Caribe, como un gran país abierto e inclusivo que tiene la voluntad de compartir las oportunidades que brinda su extraordinario desarrollo».

Rodríguez subrayó el honor que representa para Cuba ser el primer país del hemisferio occidental en establecer vínculos con China y el primero también en establecer una comunidad de futuro compartido en el orden bilateral.

También señaló que los consensos de alto nivel son el eje estratégico fundamental para el desarrollo de las relaciones bilaterales, que han permitido «un reforzamiento de la comunicación estratégica, una orientación política y un impulso notable a la agenda bilateral y a la búsqueda de soluciones conjuntas y viables».

Destacadas
Recordarán en La Caoba de San Luis acontecimientos del 24 de febrero (+Audio)
Destacan labor del pueblo en la recuperación de Santiago de Cuba
En recuperación centros educativos de Santiago de Cuba
Realizan labores de saneamiento para la recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios