Familiares de víctimas serán atendidas en Venezuela

Caracas, 11 feb.— Como continuidad de los debates promovidos por la Comisión Especial para el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela, serán atendidos desde hoy todos los familiares de víctimas.

El coordinador del Programa para la Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas, declaró la víspera que desde este miércoles el Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos, en Altamira, este de Caracas, los atenderán «con respeto y en igualdad de condiciones».

La Comisión Especial, coordinada por el diputado Jorge Arreaza, desde la semana anterior inició consultas públicas con diferentes sectores de la sociedad venezolana para debatir y escuchar propuestas acerca de la mencionada norma, entre ellos el Sistema de Justicia, Jueces de Paz y Organizaciones No Gubernamentales.

Ayer el encuentro se realizó con familiares de personas detenidas, pertenecientes al Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos y del Foro Penal.

Arreaza anunció en Telegram que recibieron “muchísimas propuestas de expertos jurídicos, juristas y de personas que sufrieron los impactos de la confrontación política de los últimos años”.

La Ley de Amnistía abarca desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero del presente año, según proyección de su artículo seis, y como anunció el mes anterior la presidenta encargada Delcy Rodríguez al dar a conocer la propuesta en el inicio del Año Judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia.

El legislador ratificó que la normativa jurídica de 13 artículos tiene por propósito alcanzar la reconciliación nacional.

Su artículo dos explica sus objetivos como el de promover la paz, el desarrollo armónico de la vida nacional, la participación democrática y el pluralismo político, puntualizó.

Resaltó que todas las propuestas serán tenidas en cuenta y están “haciendo todo lo posible para alcanzar el consenso y dirimir, por la vía constitucional, las diferencias que podamos tener”.

El legislador por el Partido Socialista Unido de Venezuela pidió la colaboración de todos los sectores porque no quieren estar en guerra, sino en un Estado de paz en el que no solo basta la ley, necesitamos un gran esfuerzo”.

Para mañana jueves está previsto la segunda discusión de este instrumento legal en la Asamblea Nacional (parlamento), después que la semana pasada resultara aprobada por unanimidad en el hemiciclo y la mandataria transmitiera su agradecimiento a las bancadas del oficialismo y la oposición por ese paso.

Este difícil y complejo proceso de reconciliación, según las autoridades, se realiza en uno de los momentos más complejos de la Revolución bolivariana después de la agresión por Estados Unidos y secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, el 3 de enero de 2026.