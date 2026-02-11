La radio y la universidad convocan bajo el legado del Titán de Bronce

Lo que comenzó hace una década como un modesto intercambio entre emisoras santiagueras interesadas en visibilizar las rutas vinculadas al tránsito de Antonio Maceo Grajales durante las guerras por la independencia de Cuba, es hoy un consolidado proyecto de comunicación e investigación histórica.

El inicial Encuentro de Emisoras Maceístas evolucionó hasta convertirse en el Simposio Radial Maceísta, espacio que integra a plantas radiales de todo el país y a investigadores de prestigiosas instituciones como el Centro de Estudios de la Familia Maceo Grajales y las universidades de Santiago de Cuba, Camagüey y Guantánamo, cuyos aportes se traducen en productos radiales y contenidos de consulta en diversas plataformas comunicativas.

Como parte del crecimiento del evento radialista, la Universidad de Guantánamo, junto al comité organizador, convocó al Curso de Posgrado del XI Simposio Radial Maceísta, con un programa académico que contempla conferencias magistrales, paneles, talleres de análisis crítico y creación artística, así como visitas a sitios e instituciones históricas.

El tema central del curso será La familia Maceo Grajales y la formación de valores en defensa de la identidad nacional en el contexto histórico y comunicacional contemporáneo, y de manera especial se abordará La impronta de Antonio Maceo Grajales en el pensamiento y la acción de Fidel Castro Ruz, como continuidad histórica.

El posgrado cuenta con el auspicio de la Dirección General de la Radio Cubana; las direcciones provinciales de radio de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Camagüey; el Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales; las universidades de Oriente y Guantánamo; la Oficina del Conservador de la Ciudad de Baracoa; la Unión de Historiadores de Cuba; y las delegaciones del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asociación de Comunicadores Sociales en Santiago de Cuba y Guantánamo.

La clausura coincidirá con el cierre del XI Simposio el 14 de junio, aniversario 181 del natalicio del Titán de Bronce.