miércoles 11 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La radio y la universidad convocan bajo el legado del Titán de Bronce

Picture of Joel Macías Rivas
Joel Macías Rivas

Lo que comenzó hace una década como un modesto intercambio entre emisoras santiagueras interesadas en visibilizar las rutas vinculadas al tránsito de Antonio Maceo Grajales durante las guerras por la independencia de Cuba, es hoy un consolidado proyecto de comunicación e investigación histórica.

El inicial Encuentro de Emisoras Maceístas evolucionó hasta convertirse en el Simposio Radial Maceísta, espacio que integra a plantas radiales de todo el país y a investigadores de prestigiosas instituciones como el Centro de Estudios de la Familia Maceo Grajales y las universidades de Santiago de Cuba, Camagüey y Guantánamo, cuyos aportes se traducen en productos radiales y contenidos de consulta en diversas plataformas comunicativas.

Como parte del crecimiento del evento radialista, la Universidad de Guantánamo, junto al comité organizador, convocó al Curso de Posgrado del XI Simposio Radial Maceísta, con un programa académico que contempla conferencias magistrales, paneles, talleres de análisis crítico y creación artística, así como visitas a sitios e instituciones históricas.

El tema central del curso será La familia Maceo Grajales y la formación de valores en defensa de la identidad nacional en el contexto histórico y comunicacional contemporáneo, y de manera especial se abordará La impronta de Antonio Maceo Grajales en el pensamiento y la acción de Fidel Castro Ruz, como continuidad histórica.

El posgrado cuenta con el auspicio de la Dirección General de la Radio Cubana; las direcciones provinciales de radio de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Camagüey; el Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales; las universidades de Oriente y Guantánamo; la Oficina del Conservador de la Ciudad de Baracoa; la Unión de Historiadores de Cuba; y las delegaciones del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asociación de Comunicadores Sociales en Santiago de Cuba y Guantánamo.

La clausura coincidirá con el cierre del XI Simposio el 14 de junio, aniversario 181 del natalicio del Titán de Bronce.

Destacadas
La radio y la universidad convocan bajo el legado del Titán de Bronce
Reportan grandes afectaciones en plantaciones de cultivos varios de Contramaestre
Suministran alimentos a comunidades montañosas afectadas por el huracán Melissa
Cuba por agrandar su historia en Sordolimpiadas de Tokio 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios