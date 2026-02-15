Embajador de Cuba agradece solidaridad de mexicanos

Ciudad de México.— El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, agradeció la solidaridad de este país norteamericano, ante el llamado de organizaciones locales para acopiar alimentos y medicinas con destino a la isla.

“En el Zócalo abrazamos a protagonistas de la bella manifestación de solidaridad con Cuba convocada por Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí”, manifestó el diplomático a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Martínez aseveró que cientos de personas contribuyeron con donaciones materiales para la mayor de las Antillas.

“Cuba no está sola. ¡Gracias México!”, expresó.

Hace pocos días, las organizaciones mencionadas invitaron a participar en la campaña “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo”, a instalarse en el Zócalo de la Ciudad de México desde este sábado y hasta el 22 de febrero.

“Hemos visto la respuesta masiva del pueblo mexicano. Mucho antes de la apertura de la carpa ya había gente formada con sus donativos”, afirmó a Prensa Latina la vicepresidenta de la Asociación, Olivia Garza, quien calificó el hecho de impresionante.

“Se ha llenado tanto, que hemos tenido que pedir que dos camionetas se lleven cajas, porque si no, no cabemos en la carpa, y todavía tenemos bastante que recoger”, comentó cuando aún restaban tres horas para la conclusión del primer día de la iniciativa.

Acerca del mensaje que le envía esta reacción del pueblo mexicano al presidente estadounidense, Donald Trump, Garza sostuvo que la política agresiva de Washington “no va a poder ni con el pueblo de Cuba, ni bloquear la solidaridad internacional”.

La campaña tiene lugar luego de la firma en enero por parte de Trump de la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de países que suministren crudo a la nación caribeña.

Organizaciones han advertido que privar del acceso al petróleo implica paralizar al país, en tanto que afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua.

La campaña iniciada este sábado se suma a otras palpables muestras de solidaridad emanadas del país, como la llegada al puerto de La Habana el jueves último de 814 toneladas de ayuda enviada por el gobierno y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de realizar más envíos.