Arte joven desde la raíz

Incluir por primera vez a instructores de arte de todas las generaciones, desde los graduados en 1961 hasta las más recientes promociones, y retomar el carácter competitivo desde la base constituyen las principales novedades de la 8va. edición del concurso Escaramujo, cuya convocatoria fue lanzada en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Según destaca la Agencia Cubana de Noticias, el certamen rendirá homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y permitirá, además, la participación de promotores culturales y de instructores que, aunque formados en una manifestación diferente, desarrollen su labor creadora en otra, siempre que cuenten con el aval de calidad correspondiente.

Esdras Real Parada, jefe de Creación Nacional de la Brigada José Martí, explicó que la edición de 2026, a desarrollarse entre febrero y agosto, responde a demandas de ediciones anteriores de recuperar el carácter competitivo, lo que permitirá un tránsito más orgánico y evaluado por los niveles municipal, provincial y nacional.

Señaló que las áreas de participación abarcan tres aristas fundamentales: la impartición de talleres de creación; la presentación de unidades artísticas y proyectos socioculturales con el movimiento de artistas aficionados; y la obra personal del instructor como creador, director o intérprete.

Las manifestaciones convocadas son música, danza, teatro, artes plásticas, audiovisual y literatura, agregó Real Parada.

Ireolda Seoanes Espinosa, jefa de Creación del Consejo Nacional de Casas de Cultura, destacó que la convocatoria fue actualizada para incluir a promotores culturales que trabajan en la creación desde las comunidades y a instructores que dirigen grupos en manifestaciones distintas a su formación de origen, siempre que la calidad de la obra lo respalde.

Precisó que los metodólogos del sistema de casas de cultura trabajaron arduamente en la confección de las bases por manifestaciones, adaptadas a los nuevos tiempos y tendencias artísticas.

Yasel Toledo Garnache, presidente de la Asociación Hermanos Saíz, expresó su satisfacción por acoger el lanzamiento en la sede nacional de la organización y resaltó la vital labor de los instructores de arte en las comunidades y escuelas.

Anunció que la Asociación entregará un premio colateral a los participantes del certamen, como parte del acompañamiento a la brigada y en saludo al aniversario de la AHS.

El concurso se desarrollará en varias etapas según los plazos previstos: inscripción y presentaciones a nivel de base durante febrero; encuentros municipales entre marzo y abril; provinciales en mayo y junio; y la gala nacional en agosto, prevista en la provincia de Guantánamo como parte de las celebraciones por el centenario de Fidel.

Especialistas de casas de cultura, miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la AHS y otros profesionales afines integrarán los jurados.

Los ganadores recibirán la pieza simbólica del Escaramujo y se otorgarán reconocimientos a las unidades artísticas y proyectos destacados.

Carlos Castillo Mojena, presidente nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, insistió en la importancia de visibilizar el trabajo de base y de garantizar que cada nivel, tanto municipal como provincia, promueva y divulgue los resultados, más allá de quienes logren llegar a la instancia nacional.

La aspiración no es solo llegar al nacional; sino que cada nivel tiene la oportunidad de mostrar y dejar huella en su comunidad, afirmó.

Las bases completas y las planillas de inscripción ya están disponibles en las direcciones municipales y provinciales de Cultura, así como en los perfiles oficiales de la Brigada José Martí en redes sociales.

La 8va. edición del Escaramujo se consolida así como un espacio de confluencia, formación y reconocimiento para los instructores de arte y el movimiento de artistas aficionados, en saludo al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana.