Cuba, un símbolo de resistencia en Fiesta de L´Humanite

Nunca vamos a renunciar a la paz y mientras exista Cuba, habrá una prueba del socialismo presente y de futuro, declaró hoy la diputada Marydé Fernández López, durante un debate en el marco de la Fiesta de L´Humanité.

La miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) señaló que hasta 2025 Estados Unidos aplicó, por más de 60 años, un bloqueo económico, comercial y financiero, que a partir de enero de este año pasó a ser también energético.Fernández López, quien dirige en el CCPCC la oficina de atención a la Unión de Jóvenes Comunistas y organizaciones de masas, destacó que desde diciembre solo ingresó a Cuba un solo barco petrolero, para provocar así una pérdida de generación de mil 400 megawatts.

La funcionaria partidista denunció que con esa política de asfixia norteamericana el país vive hasta 30 horas continúas de apagón, mientras que aún esas condiciones los hospitales mantiene su trabajo gracias a su personal médico y el apoyo de unidades energéticas de emergencia.Somos un pueblo listo para resistir y para defenderse de una agresión su fuera necesario, pero lo que más nos impacta ahora es la respuesta solidaria en el mundo, lo cual demuestra que no estamos solos, apuntó.

Al mismo tiempo, se refirió a la necesidad de movilizar fuerzas políticas para que Europa ponga en práctica una herramienta jurídica, el estatus de bloqueo, que por ahora se deja de aplicar por los gobiernos de esa región, para defender intereses de sus empresarios.

Por su lado, Katia Aruca Chaple, funcionaria del Departamento de Relaciones Internacional del CCPCC, subrayó que en Cuba siete de cada 10 cubanos nació y vive bajo los efectos del cerco económico norteamericano.

Cuba es un país de lucha, cargado de compromiso y unidad por la Revolución porque su historia demostró la importancia de la unidad, algo que el líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, nos llama a “cuidar como la niña de nuestros ojos”, apuntó.

Sabemos que no estamos solos, pues nos asiste la verdad, la razón, la dignidad y el hecho de haber defendido la paz, el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos, por lo que en todo el mundo contamos con amigos de Cuba, constató la funcionaria.

Aruca Chaple consideró necesario aumentar la solidaridad con Cuba sobre todo no solo simbólica, sino jurídica, que nos ayude a desmontar la matriz de que el pequeño país caribeño es una amenaza para Estados Unidos.

Cuba no es una amenaza, es un país de paz, enfatizó.Precisamente, esa matriz se utilizó para justificar la puesta en práctica de la orden ejecutiva del 29 de enero, sobre el bloqueo energético, y la del 1 de mayo, para castigar con medidas extraterritoriales a las empresas que comercien con Cuba, afirmó.