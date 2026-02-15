Cuba está comprometida con la paz regional, afirma canciller

La Habana.— Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, ratificó el firme compromiso de su país con el desarme nuclear y la paz regional.

El canciller recordó que hace 59 años se firmó el Tratado de Tlatelolco, que estableció a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares.

A través de la red social X, el jefe de la diplomacia cubana reiteró el compromiso con lo estipulado en el documento, «frente a las amenazas y agresiones imperialistas, que ponen en peligro las aspiraciones genuinas y el bienestar de los pueblos de Nuestra América».

Firmado el 14 de febrero de 1967 en la Ciudad de México, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (conocido como Tratado de Tlatelolco) prohíbe el ensayo, uso, fabricación, adquisición o emplazamiento de ese tipo de armamento en la región.

También compromete a las naciones firmantes a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares bajo su jurisdicción, con lo cual América Latina estableció la primera zona libre de armas nucleares del mundo.

El preámbulo del documento asegura que los países latinoamericanos y caribeños buscan contribuir a poner fin a la carrera de armamentos, especialmente los nucleares, y a la consolidación de un mundo en paz, fundado en la igualdad soberana de los Estados, el respeto mutuo y la buena vecindad.