Autoridades de Cuba e India valoran potencialidades en cooperación

El viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Jorge Méndez, dialogó con Jitin Prasada, ministro de Estado de Comercio e Industria y de Electrónica y Tecnología de la Información sobre cooperación.

Ambas partes analizaron el estado de las relaciones económicas bilaterales y sus potencialidades durante el encuentro, en el cual participaron, además, Juan Carlos Pereira, director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería cubana, el embajador Juan Marsán y Guadalupe Frómeta, segunda secretaria de la misión diplomática en Nueva Delhi del país caribeño.

Jorge Méndez explicó la actual situación en Cuba impuesta por el asedio de Estados Unidos y las transformaciones económicas que la nación cubana lleva adelante en busca de su desarrollo.Señaló, entre otros aspectos, que los cambios que se producen en la mayor de las Antillas están en función de atraer inversionistas y destacó el sector tecnológico como uno de los prioritarios.

El viceministro primero subrayó las excelentes relaciones políticas entre Cuba e India; sin embargo, reconoció que se necesita avanzar para colocar al mismo nivel los vínculos económicos.Por otra parte, el ministro indio coincidió con resaltar los históricos lazos entre ambos países.

También se refirió al desarrollo alcanzado por India en los últimos años en infraestructura como la pública digital, las carreteras, aeropuertos y edificaciones.Prasada señaló, además, la experiencia de la nación surasiática en la industria azucarera entre otros sectores.

Posteriormente, viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera concedió entrevistas a los medios de prensa Economic Times, Financial Express y Sputnik-India, en las cuales abordó los efectos del bloqueo económico, comercial, financiero y energético de Estados Unidos contra Cuba.

De igual modo, precisó sobre los esfuerzos de desarrollo del país y su disposición a cooperar en el marco de las iniciativas de los Brics.