Putin participa en el Foro Empresarial de los Brics en Nueva Delhi

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, participó hoy en el foro empresarial de los Brics que se celebra en Nueva Delhi, en vísperas de la 18 cumbre de la asociación, según comunicó el Kremlin.

El mandatario ruso llegó este viernes a la India en una visita de trabajo de tres días para participar en la cita del bloque.Putin y los demás líderes del grupo participaron en la sesión plenaria del foro.

Su intervención estuvo centrada en iniciativas para ampliar la cooperación comercial, económica, inversora y de transporte entre los países miembros.

En sus palabras el mandatario ruso significó que las naciones del grupo generaron más del 40 por ciento del producto interior bruto (PIB) global en los últimos cinco años.Putin remarcó que, en comparación con los Brics, el aporte de los Estados del Grupo de los siete (G7) apenas llegó al 29 por ciento.

Este foro de los Brics se celebra tradicionalmente un día antes de la cumbre y constituye una de las principales plataformas de diálogo entre los representantes empresariales de los países del grupo.Como es tradición, el jefe de Estado y sus colegas posaron para una foto con los líderes del Consejo Empresarial de los Brics y la Alianza Empresarial de Mujeres.

La cumbre de los Brics se celebrará en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre. El grupo, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se amplió con la incorporación de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.

A su vez, Belarús, Bolivia, Cuba, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación económica.