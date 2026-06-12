viernes 12 junio 2026
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Partidos de izquierda y progresistas de Europa reiteran firme solidaridad con Cuba ante escalada agresiva del Gobieno de Estados Unidos

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
En la mañana de este jueves se celebró en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) una reunión virtual en la que participaron 46 representantes de 29 partidos y fuerzas políticas de izquierda y progresistas de Europa

Autor: Tomado del perfil en Facebook del PCC

En la mañana de este jueves se celebró en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) una reunión virtual en la que participaron 46 representantes de 29 partidos y fuerzas políticas de izquierda y progresistas de Europa.

La reunión estuvo presidida por el miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García, quien dando seguimiento a un encuentro similar que tuvo lugar en el mes de marzo, realizó una detallada actualización de la compleja situación que enfrenta nuestro país debido a la escalada agresiva del gobierno de los Estados Unidos, al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético, así como los impactos de la Orden Ejecutiva del pasado 1 de mayo en sectores prioritarios. Lozada García también se refirió a la arbitraria imputación al General de Ejército Raúl Castro Ruz, que constituye otro acto de vil manipulación política contra el líder al frente de la Revolución, por parte del imperialismo yanqui.

La oportunidad también fue propicia para agradecer a las organizaciones políticas las permanentes muestras de solidaridad y apoyo con el pueblo cubano, el PCC y su Revolución.

Lozada García destacó la firme decisión del Partido Comunista de Cuba de defender la Patria y de continuar avanzando, a pesar de las difíciles circunstancias, en el proceso de construcción del socialismo.

Fueron amplias y contundentes las declaraciones de apoyo y solidaridad con Cuba trasladadas por los participantes en este emotivo encuentro. Destacan, especialmente, las palabras pronunciadas por Peter Mertens, secretario general del Partido del Trabajo de Bélgica (PTB), quien insistió en el rol negativo del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en la política agresiva de ese país contra Cuba; Dimitris Koutsoumbas, secretario general del Partido Comunista de Grecia (KKE), quien subrayó la inmoral inclusión de nuestro país en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, cuando hemos sido víctimas de ese terrible flagelo; Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), quien destacó el simbolismo de la Revolución como primera trinchera antimperialista de América Latina; Kemal Okuyan, secretario general del Partido Comunista de Türkiye (TKP), quien destacó la heroica e histórica resistencia del pueblo cubano en la defensa del socialismo y los valores éticos; Paulo Raimundo, secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP), quien condenó los significativos impactos de la política de bloqueo en todos los sectores de la sociedad cubana; así como Stefanos Stefanou, secretario general del partido  AKEL de Chipre, quien insistió en el derecho que le asiste a Cuba de desarrollarse sin injerencias externas.

En las más de una decena de intervenciones, los dirigentes de los partidos trasladaron su solidaridad con el General de Ejército ante la nueva patraña imperial y abordaron las múltiples iniciativas de apoyo a Cuba que han venido desarrollando en sus respectivos países. 

En el encuentro también participó el héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González Llort, así como funcionarios del Departamento de Relaciones Internacionales del CCPCC, del Departamento Ideológico y del ICAP.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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