Carlos Baliño: El hilo invisible que teje dos siglos de rebeldía

Hay hombres que nacen en una fecha y terminan perteneciendo a todas. Hombres cuya mano parece extenderse a través del tiempo para tocar el hombro de la historia en dos momentos distintos.

Hoy, al conmemorarse el aniversario 178 de su natalicio, la figura de Carlos Baliño López emerge no como una estatua de museo, sino como un puente viviente entre dos generaciones que soñaron la misma Cuba.

Imaginemos por un instante la Habana de 1892. Un hombre de mirada serena y convicciones firmes se sienta junto a José Martí. No es un secretario ni un simple adepto. Es un fundador.

Junto al Apóstol, Baliño pone la primera piedra del Partido Revolucionario Cubano, esa herramienta de unidad necesaria para iniciar la guerra necesaria.

En ese instante, Baliño ya no es solo un cubano más; es ya un centinela del futuro.Pero la historia, generosa con los hombres de una sola pieza, le tenía reservado un segundo acto.

Tres décadas después, cuando el bigote y la levita del siglo XIX comenzaban a ceder paso a la boina y el gesto juvenil de los años 20, allí estaba él. Un anciano que aún creía en la utopía.

Y al otro lado, un joven de apenas veinte años, con el rostro afilado por la rebeldía: Julio Antonio Mella. Juntos, como si el tiempo no hubiera transcurrido, fundaron el primer Partido Comunista de Cuba.

El viejo luchador independentista le entregaba al muchacho revolucionario la antorcha de un pensamiento que ya había comenzado a madurar en las entrañas mismas de la colonia: el marxismo, adaptado por primera vez con rigor a la realidad cubana.

Carlos Baliño fue, en esencia, un nexo viviente. Su biografía es un puente tendido entre la Guerra de Independencia y la Revolución socialista, entre la manigua redentora y las luchas universitarias.

En su pensamiento, la idea de liberación nacional de Martí no murió, sino que encontró un cauce más profundo al abrazar la justicia social como su complemento indispensable.

Hoy, a 178 años de su llegada al mundo, su legado no es una página en un libro de texto. Es esa guía silenciosa pero permanente que llevan los pueblos cuando deciden no olvidar de dónde vienen.

Es la certeza de que las ideas justas, como los ríos, pueden atravesar décadas y generaciones sin perder su cause.

Porque en la historia de Cuba, Carlos Baliño es ese hilo invisible pero indestructible que demuestra que la rebeldía es una herencia que se abraza, se transforma y se entrega.

Y mientras haya un cubano dispuesto a luchar por su patria, ahí estará Baliño: en el nexo perfecto entre el ayer que fundó y el mañana que aún estamos construyendo.