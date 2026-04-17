viernes 17 abril 2026
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Refinería Hermanos Díaz se suma a las celebraciones por el Primero de mayo

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Emmanuel Linares

En la refinería Hermanos Díaz de Santiago de Cuba se desarrolló una jornada de donaciones de sangre y labores de embellecimiento. Las actividades se enmarcan en la Semana de la Victoria y en el saludo al Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Los obreros del centro industrial se unieron a la iniciativa voluntaria. Donaron con la máxima de que es un gesto altruista para quien lo realiza y una inmensa ayuda para quien lo recibe, contribuyendo al abastecimiento de los bancos de sangre de la provincia.

Paralelamente, cuadrillas de obreros realizaron tareas de limpieza, pintura y mantenimiento en áreas comunes de la refinería. El objetivo fue mejorar las condiciones del entorno laboral y embellecer el centro de cara a la celebración del Primero de Mayo.

Con estas acciones, los trabajadores de la refinería Hermanos Díaz ratifican su compromiso en una jornada que une la solidaridad y el sentido de pertenencia.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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