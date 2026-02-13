Etiopía consolida compromiso con panafricanismo al acoger cumbres

Addis Abeba, 13 feb.— Etiopía demuestra su compromiso con el movimiento panafricano al organizar la 39 Asamblea de la Unión Africana 2026 y la Segunda Cumbre Italia-África, destaca hoy Fana Media Corporation.

El ministro de Estado del Servicio de Comunicación del Gobierno, Tesfahun Gobezay, citado por el medio de prensa, señaló que el tema de este año “Asegurar la disponibilidad sostenible de agua y los sistemas de saneamiento seguro para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063” refleja la determinación africana hacia el desarrollo sostenible.

Gobezay subrayó que Addis Abeba continúa como modelo para el continente a través de su papel activo en la organización de tales eventos diplomáticos y sus prácticas a favor del manejo de los recursos naturales.

Más allá de la diplomacia, resaltó la gestión etíope de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente, citando la iniciativa Legado Verde mediante la cual sembraron miles de millones de plántulas de árboles y aumentó la cobertura forestal de la nación del 17 al 23 por ciento. La finalización en septiembre pasado de la Gran Presa del Renacimiento Etíope ejemplifica aún más ese liderazgo, agregó, lo que permite la integración energética regional y extiende el acceso al suministro de energía a los países vecinos.

El ministro de Estado declaró que los esfuerzos para gestionar eficazmente los recursos hídricos también son visibles en los proyectos de desarrollo de corredores y ríos, inicialmente lanzados en Addis Abeba y ahora extendidos a ciudades regionales para apoyar el crecimiento urbano integral.

Sobre el carácter histórico de la Segunda Cumbre Italia-África, celebrada en suelo africano por primera vez este viernes, recordó que estará centrada en el agua, la agricultura, la energía, la educación y la salud, proporcionando una plataforma para que Etiopía comparta sus experiencias de desarrollo.

Se espera que más de 17 mil delegados a los eventos, cuyas agendas contarán con varias discusiones bilaterales y los líderes de la Unión Africana visitarán los recientes proyectos de desarrollo de Etiopía y destinos turísticos clave, acotó.

Por último, dijo que las cumbres brindan una oportunidad para que Etiopía reafirme sus lazos duraderos de hermandad y amistad con otras naciones africanas.