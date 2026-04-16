Cuba debate sobre soberanía digital en Coloquio Patria

Cuba acoge hoy el V Coloquio Internacional Patria, en Camagüey, donde académicos analizan la soberanía digital frente a la manipulación en redes sociales, en un contexto global de crecientes tensiones políticas.

Desde esta región al este del país, investigadores, periodistas y comunicadores participan activamente en la agenda del evento, que se desarrolla de forma virtual hasta el 18 de este mes.

En territorios como Camagüey se consolidan espacios colectivos de análisis que amplifican el alcance del coloquio, en cuyo contexto, la Unión de Periodistas de Cuba impulsa el intercambio profesional mediante videoconferencias, centradas en los desafíos actuales de la comunicación política y digital.

Los debates abordan la tecnopolítica, el funcionamiento de las plataformas y la identificación de tendencias informativas que impactan directamente en la construcción de la agenda pública.Uno de los núcleos conceptuales más relevantes es la comprensión de internet como un entorno material, no una “nube” abstracta, donde se configuran relaciones de producción y estructuras de poder concretas.

El académico español Carlos González Penalva insistió en que “internet no es un instrumento, es un espacio donde vivimos”, al tiempo que subrayó que en ese entorno “se construyen identidades de forma distinta a cualquier etapa histórica anterior”.

Añadió que “millones de manos participan en la creación de ese mundo digital”, lo cual implica que cada interacción contribuye a modelar percepciones políticas, afectivas y sociales en tiempo real.

Sobre el algoritmo, explicó que constituye “un refinamiento de lo que hacemos con nuestras propias manos”, ya que los datos generados por los usuarios regresan procesados en forma de decisiones automatizadas.

En ese sentido, alertó que estos sistemas “no solo organizan contenidos, sino que condicionan la visibilidad de ideas y, por tanto, influyen en la formación de criterios y conductas”.

Los participantes coincidieron en que este proceso tiene consecuencias simbólicas inmediatas, al tratarse de un territorio en disputa donde también se dirime la soberanía nacional.

Asimismo, se enfatizó que las plataformas digitales responden a marcos regulatorios y relaciones de propiedad externas, lo que refuerza la necesidad de analizar críticamente el papel de Cuba en este escenario global.

El Coloquio Patria, con activa participación desde Camagüey y el protagonismo de la Unión de Periodistas de Cuba, reafirma así su carácter estratégico en la defensa de la independencia comunicacional y cultural.