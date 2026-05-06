«Orgullo de mi Santiago » (+Fotos)

Por: Orlando Amaro Álvarez.

Hoy los invito a compartir parte de la «Historia de Vida» de una personalidad de la agricultura en las montañas del III Frente, ha dedicado casi 40 años a la actividad del aromático grano en Cuba, hoy director de La Estación de Investigaciones de Café y Cacao, considerada por décadas, el pulmón científico del aromático grano en el Verde Caimán Antillano.

Bienvenido a » ORGULLO DE MI SANTIAGO», Felipe Martinez Suárez. Se gradúa en 1987 e inicia como investigador en el centro que hoy dirige , 2 años después es designado para comandar la Estación de cacao de Baracoa , se aprecian los resultados y es promovido como principal conductor del Centro Cientifico del Consejo Popular de Sabaneta, municipio El Salvador en Guantánamo.

Felipe vuelve a su tierra del III Frente en el año 1997. Así inició el ajetreo entre cafetales Felipe Martínez Suárez, siempre vinculado con los productores.

¿Felipe nuevas investigaciones en la actividad cafetalera?.

» Primero un tema vinculado a la biotecnología, hice una maestría y se la transmito a los caficultores, también trabajamos el tema del mejoramiento genético y selección de variedades que terminó con un proyecto de cooperación con Vietnam».Asegura Martinez Suárez que en los últimos tiempos se ha dedicado además al tema de la agrotecnia, al manejo de las plantaciones y apoyar un grupo de procesos a favor del desarrollo cafetalero.

Director, ¿III Frente el municipio mayor productor de Café en Cuba, se consolida?.

» Sigue el municipio como el que más produce café en Cuba, pero los niveles no se corresponden con lo pronosticado, podemos duplicarlo con las adecuadas atenciones culturales a las plantaciones y a los productores. Fíjese que en el 2030 Santiago de Cuba debe de alcanzar cerca del 35 % de la producción de Café en el país y hay otras provincias como Granma, Holguín, Guantánamo y Villa Clara que van bien y en la provincia avanzan II Frente, Palma Soriano y Contramaestre, entre otros».

Felipe Martínez Suárez, Director de la Estación de Café y Cacao en el III Frente, única de su tipo en Cuba, le ha dedicado cerca de 40 años al tema de la investigación y desarrollo de la actividad del aromático grano y tiene como tareas de primer orden, seguir pegadito a los productores por el bien del desarrollo de ese preciado grano, que luego de su proceso se convierte en la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Él es orgullo de mi Santiago.