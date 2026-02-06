Incremento de producciones agrícolas: tarea principal en Cienfuegos

Autor: Julio Martínez Molina

Cienfuegos.– Como una de las líneas centrales de trabajo para 2026, en esta provincia se perfila el incremento de la producción de alimentos, a fin de hacerle frente a la actual situación económica.

Imbuidos de esa determinación, se tensan los resortes para fortalecer la siembra de yuca, plátano, boniato y malanga, cultivos rústicos cuya superficie cultivable se proyecta en 7 991 hectáreas en el caso de los dos primeros; y en 1 786 y 1 191 para los dos restantes.

Para 2026 también está previsto el crecimiento de 2 000 toneladas de arroz, respecto al año precedente.

A lo anterior se suman 1 183 toneladas de frijol y 17 500 de frutales.

En áreas como la apicultura, están creadas las condiciones para facilitar el empeño de obtener 649 toneladas, el 40 % de ellas destinadas al consumo directo de la población.

Otra línea de trabajo intencionada es lograr que los 108 organopónicos de la provincia cuenten con centros de materia orgánica, para, de esa manera, poder mantenerlos con rotación de cultivos a lo largo del año.

La creación de una finca de flores en cada uno de los ocho municipios, crecer en cien nuevas fincas agroecológicas para aumentar la cifra ya existente (946) y establecer un centro de elaboración de alimentos por territorio municipal, igualmente, forman parte de las premisas manejadas en un sector consciente de su responsabilidad con la alimentación del pueblo.