viernes 06 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Incremento de producciones agrícolas: tarea principal en Cienfuegos

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
En la provincia se tensan los resortes para crecer en 2 000 toneladas de arroz, en relación con el año precedente

Autor: Julio Martínez Molina

Cienfuegos.– Como una de las líneas centrales de trabajo para 2026, en esta provincia se perfila el incremento de la producción de alimentos, a fin de hacerle frente a la actual situación económica.

Imbuidos de esa determinación, se tensan los resortes para fortalecer la siembra de yuca, plátano, boniato y malanga, cultivos rústicos cuya superficie cultivable se proyecta en 7 991 hectáreas en el caso de los dos primeros; y en 1 786 y 1 191 para los dos restantes.

Para 2026 también está previsto el crecimiento de 2 000 toneladas de arroz, respecto al año precedente.

A lo anterior se suman 1 183 toneladas de frijol y 17 500 de frutales.

En áreas como la apicultura, están creadas las condiciones para facilitar el empeño de obtener 649 toneladas, el 40 % de ellas destinadas al consumo directo de la población.

Otra línea de trabajo intencionada es lograr que los 108 organopónicos de la provincia cuenten con centros de materia orgánica, para, de esa manera, poder mantenerlos con rotación de cultivos a lo largo del año.

La creación de una finca de flores en cada uno de los ocho municipios, crecer en cien nuevas fincas agroecológicas para aumentar la cifra ya existente (946) y establecer un centro de elaboración de alimentos por territorio municipal, igualmente, forman parte de las premisas manejadas en un sector consciente de su responsabilidad con la alimentación del pueblo.

Destacadas
Recordarán en La Caoba de San Luis acontecimientos del 24 de febrero (+Audio)
Destacan labor del pueblo en la recuperación de Santiago de Cuba
En recuperación centros educativos de Santiago de Cuba
Realizan labores de saneamiento para la recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios