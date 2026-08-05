Cuba y Granada promueven cooperación en materia de educación

Los Gobiernos de Cuba y Granada firmaron en Saint George’s dos memorandos de entendimiento orientados a ampliar la cooperación en materia de educación.

Los acuerdos abarcan la educación especial y el proyecto de alfabetización “Yo sí puedo”, detalló la Cancillería de la mayor de las Antillas en su página web.

Por la parte cubana rubricó los documentos la embajadora Yadirys Echenique Paz, quien destacó que estas iniciativas forman parte de la vocación solidaria de la isla caribeña y de su compromiso con el desarrollo humano en Granada.

En representación del gobierno granadino participaron los secretarios permanentes del Ministerio de Educación, Lorraine St. Louis Nedd y Elvis Morain, quienes resaltaron la importancia de estos convenios para atender necesidades específicas de la población y garantizar oportunidades de aprendizaje inclusivo.

Los funcionarios señalaron que la colaboración con Cuba constituye un pilar en la estrategia nacional de formación de recursos humanos.

Durante el acto, ambas partes coincidieron en que la firma de estos memorandos abre nuevas perspectivas para proyectos conjuntos, tanto en la capacitación de docentes como en la aplicación de metodologías probadas en Cuba y otros países de América Latina y el Caribe.

La rúbrica de estos acuerdos ocurre en el año del aniversario 47 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Cuba ha contribuido durante décadas a la educación y a la formación de profesionales en Granada, acompañando a generaciones de jóvenes en su preparación académica.