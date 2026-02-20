A 69 años del 1er Manifiesto del 26 Julio

Fechado el 20 de febrero de 1957, hace hoy 69 años, el Movimiento 26 de Julio dirigió su primer Manifiesto a la Nación, desde la Sierra Maestra, el cual puede definirse como un llamado a todos los cubanos patriotas para sumarse a la lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista, que había usurpado el poder ilegalmente el 10 de marzo de 1952.

El Manifiesto fue redactado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, tras concluir una reunión de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio que se efectuó en el Jíbaro, en la Sierra Maestra y donde participaron Raúl Castro, Frank País, Celia Sánchez, Faustino Pérez, Armando Hart, Haydee Santamaría y Vilma Espín.

El Manifiesto del 26 de Julio del 20 de febrero de 1957 da a conocer al pueblo de Cuba la verdad de que la guerra en las montañas existía, contrario a lo que manifestaba la dictadura, señalando el documento: “La campaña de la Sierra Maestra ha servido para demostrar que la dictadura, después de enviar sus mejores tropas y modernas armas, es incapaz de aplastar la Revolución”

Más adelante el importante documento señala: “Nosotros, si es necesario, estaremos diez años luchando (…) La Revolución no se detendrá. Nada puede detener lo que está en el corazón y la conciencia de todos los cubanos”

Aquel Primer Manifiesto del Movimiento 26 de Julio a la nación desde la Sierra Maestra, dado a conocer hace 69 años, fue un llamado a la unidad de todo nuestro pueblo: obreros, profesionales, campesinos, estudiantes y otras organizaciones, para enfrentar la dictadura batistiana porque solo la unidad de todo el pueblo podría conducir la Revolución a la victoria.