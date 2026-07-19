Vil asesinato de Ramón López Peña, primer mártir de la Brigada Fronteriza

Procedente de una humilde familia oriental llegó un día a la Brigada de la Frontera en Caimanera, el joven revolucionario Ramón López Peña para convertirse en uno de los guardianes del territorio cubano frente a los enemigos imperialistas ocupantes de la Base Naval de Guantánamo.

López Peña como otros miles de jóvenes cubanos había sido escogido para el cumplimiento de su deber patriótico en las Fuerzas Armadas Revolucionarias siendo asignado al glorioso batallón fronterizo por su seriedad, valentía y virtudes de joven ejemplar.

El 19 de julio de 1964, disparos procedentes del interior de la Base Naval de Guantánamo cegaron la vida de este valioso joven en los momentos en que cumplía con su guardia en una de las postas cubanas. Tenía entonces 17 años de edad.

De esa forma Ramón López Peña se convirtió en el primer mártir de la Brigada Fronteriza y después de su muerte, simbólicamente, le fue entregado el primer carné de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El cadáver del soldado fronterizo Ramón López Peña fue velado en un primer momento en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, donde su pueblo le rindió los honores merecidos, para luego ser trasladado a su natal Puerto Padre, donde fue sepultado.

Luego del crimen de Ramón López Peña en la Brigada Fronteriza de Caimanera, casi dos años después, también fue asesinado por disparos hechos desde el interior de la Base Naval yanqui el soldado Luis Ramírez López, mientras que otros dos civiles el chofer Rubén López Sabariego y el pescador Rodolfo Rosell fueron víctimas de crímenes en el interior del enclave militar norteamericano asentado en nuestro territorio.

Los Héroes de la Patria no tienen generaciones porque trascienden su época y por eso 62 años después de su muerte el nombre del soldado fronterizo Ramón López Peña figura junto a aquellos que como Panchito Gómez Toro, Frank País García y Manuel Ascunce Domenech, constituyen paradigma de la juventud cubana de hoy para los combates de estos tiempos.