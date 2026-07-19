domingo 19 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Vil asesinato de Ramón López Peña, primer mártir de la Brigada Fronteriza

Picture of Margarita Piedra Cesar
Margarita Piedra Cesar
Editora Web

Procedente de una humilde familia oriental llegó un día a la Brigada de la Frontera en Caimanera, el joven revolucionario Ramón López Peña para convertirse en uno de los guardianes del territorio cubano frente a los enemigos imperialistas ocupantes de la Base Naval de Guantánamo.

López Peña como otros miles de jóvenes cubanos había sido escogido para el cumplimiento de su deber patriótico en las Fuerzas Armadas Revolucionarias siendo asignado al glorioso batallón fronterizo por su seriedad, valentía y virtudes de joven ejemplar.

El 19 de julio de 1964, disparos procedentes del interior de la Base Naval de Guantánamo cegaron la vida de este valioso joven en los momentos en que cumplía con su guardia en una de las postas cubanas. Tenía entonces 17 años de edad.

De esa forma Ramón López Peña se convirtió en el primer mártir de la Brigada Fronteriza y después de su muerte, simbólicamente, le fue entregado el primer carné de militante de la Unión de Jóvenes Comunistas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El cadáver del soldado fronterizo Ramón López Peña fue velado en un primer momento en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, donde su pueblo le rindió los honores merecidos, para luego ser trasladado a su natal Puerto Padre, donde fue sepultado.

Luego del crimen de Ramón López Peña en la Brigada Fronteriza de Caimanera, casi dos años después, también fue asesinado por disparos hechos desde el interior de la Base Naval yanqui el soldado Luis Ramírez López, mientras que otros dos civiles el chofer Rubén López Sabariego y el pescador Rodolfo Rosell fueron víctimas de crímenes en el interior del enclave militar norteamericano asentado en nuestro territorio.

Los Héroes de la Patria no tienen generaciones porque trascienden su época y por eso 62 años después de su muerte el nombre del soldado fronterizo Ramón López Peña figura junto a aquellos que como Panchito Gómez Toro, Frank País García y Manuel Ascunce Domenech, constituyen paradigma de la juventud cubana de hoy para los combates de estos tiempos.

Destacadas
Vil asesinato de Ramón López Peña, primer mártir de la Brigada Fronteriza
La victoria de Girón, más que un hito histórico, un espejo para la Cuba de hoy
Patria 2026: La Comunicación como Trinchera (+Fotos)
Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios