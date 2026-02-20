60 años Renté en Línea

viernes 20 febrero 2026
El 20 de febrero de 1966 se sincronizaron a la red del Sistema Eletroener­gético Nacional las dos primeras unidades de 50 MW: una en la central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales ,(Renté) y otra en el Mariel, hace hoy 60 años, según refiere en su perfil de FB la CTE Antonio Maceo.

Felicitan a todos los trabajadores que a lo largo de estos 60 años han hecho historia, con su entrega, dedicación, sentido de pertenencia, compromiso y su ingenio innovador.

Ante la grave crisis energética en #Cuba, agravada por el bloqueo petrolero de EEUU, los renteníanos están más comprometidos con nuestro pueblo en el cumplimiento de su encargo estatal.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
