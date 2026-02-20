60 años Renté en Línea

El 20 de febrero de 1966 se sincronizaron a la red del Sistema Eletroener­gético Nacional las dos primeras unidades de 50 MW: una en la central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales ,(Renté) y otra en el Mariel, hace hoy 60 años, según refiere en su perfil de FB la CTE Antonio Maceo.

Felicitan a todos los trabajadores que a lo largo de estos 60 años han hecho historia, con su entrega, dedicación, sentido de pertenencia, compromiso y su ingenio innovador.

Ante la grave crisis energética en #Cuba, agravada por el bloqueo petrolero de EEUU, los renteníanos están más comprometidos con nuestro pueblo en el cumplimiento de su encargo estatal.