Haydée y Melba son puestas en libertad del Reclusorio Nacional en Guanajay

El 20 de febrero de 1954, hace hoy 72 años, fueron puestas en libertad Haydée Santamaría Cuadrado y Melba Hernández del Rey, luego de cumplir una condena de siete meses por su participación en el asalto al Cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, el 26 de Julio de 1953.

Ellas fueron las dos únicas mujeres que integraron el destacamento de la Juventud del Centenario que acudió a esa cita gloriosa con la patria en esa fecha y bajo el mando de Abel Santamaría Cuadrado formaron parte del grupo que ocupó el Hospital Provincia Saturnino Lora, situado al fondo del cuartel, cruzando la Carretera Central.

Durante las acciones del Moncada Haydée y Melba tenían la misión de colaborar con el doctor Mario Muñoz Monroy en la atención a los heridos que se produjesen como resultado del hecho, sin que por ello dejasen de realizar también labores de combatientes con las armas en las manos, para lo cual se habían entrenado.

Tras el fracaso de la toma del Moncada, las dos mujeres fueron hechas prisioneras y sometidas a torturas psíquicas, como cuando uno de los militares le mostró a Haydée los ojos del hermano Abel Santamaría que se los habían arrancado después de ser salvajemente torturado y asesinado, dolor que supieron soportar ellas estoicamente.

Durante el juicio por los sucesos del 26 de Julio en Santiago de Cuba y Bayamo, la causa 37, Haydée y Melba denunciaron valientemente los crímenes cometidos por la tiranía con los jóvenes combatientes que fueron hecho prisioneros en el Moncada o fueron capturados después de las acciones, además de denunciar los planes de asesinar a Fidel, por lo cual había sido sustraído del proceso alegando una supuesta enfermedad del líder revolucionario.

En octubre de 1953, Haydée Santamaría y Melba Hernández tras ser condenada en la Causa 37, fueron internadas en el Reclusorio Nacional para Mujeres, en Guanajay, Pinar del Río, hasta su liberación el 20 de febrero de 1954, después de siete meses de prisión.

Al salir las dos heroicas combatientes conocidas también por Las Muchachas del Moncada, se dedicaron de inmediato a la tarea de publicar el alegato de Fidel en el juicio del Moncada, La Historia me Absolverá, labor que realizaron con éxito y mediante la cual el pueblo de Cuba pudo conocer en detalles las razones por la cual se produjeron los hechos del 26 de Julio en Santiago de Cuba y Bayamo.

72 años después de su excarcelación Haydée Santamaría y Melba Hernández siguen siendo Las Muchachas del Moncada y Heroínas eternas de la Revolución.