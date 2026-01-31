Socialismo Allendista de Chile condena orden de Trump contra Cuba

El Movimiento del Socialismo Allendista de Chile condenó enérgicamente la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende bloquear los suministros de petróleo a Cuba.

Esta decisión no es un hecho aislado, sino una nueva escalada dentro de una política de agresión sostenida por más de seis décadas, orientada a castigar colectivamente a un pueblo por haber forjado una revolución soberana, denunció la organización en un comunicado.

Recuerda el texto que, al bloqueo económico, las sanciones financieras y tecnológicas, los sabotajes, la guerra cultural y mediática, se suma ahora la coerción arancelaria de carácter extraterritorial.

“La orden ejecutiva declara “necesario y apropiado” imponer aranceles y sanciones contra aquellos países que suministren petróleo a Cuba, con el objetivo explícito de paralizar su economía y su vida social.

“Estamos ante un acto de guerra económica, destinado a afectar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial y agrícola, los servicios de salud, el acceso al agua y, en definitiva, la soberanía y todas las condiciones materiales de existencia de la población”, advierte la organización.

Añade que esta política de castigo colectivo apunta conscientemente al genocidio social, afectando a niños, jóvenes y adultos mayores.

El Movimiento del Socialismo Allendista denuncia la falsedad de las acusaciones contenidas en la orden ejecutiva.

Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, al contrario, el país caribeño contribuye a la estabilidad regional garantizando la seguridad de su frontera sur mediante una política de tolerancia cero frente al narcotráfico, cooperando incluso con instituciones estadounidenses.

Es totalmente falso que Cuba promueva o albergue el terrorismo, lo que sí está históricamente documentado es que la isla ha sido víctima de atentados y sabotajes organizados desde Washington, mientras la Casa Blanca protegía a terroristas confesos como Luis Posada Carriles.

Recuerda la organización que la Revolución Cubana ha mantenido una política exterior de constante solidaridad, envió médicos a todo el mundo para atender gratuitamente a los más pobres y oprimidos, y programas como la Operación Milagro devolvieron la vista a millones de personas.

Defender a Cuba hoy es imperativo, porque se trata de defender el derecho de nuestros pueblos a existir con dignidad, señala el Movimiento del Socialismo Allendista, y afirma que es hora de movilizar la solidaridad activa con la Revolución Cubana.