Rechazo a la orden del imperio de amigos de Cuba en el mundo

Cuba no está sola, que lo escuchen en Washington y en cada despacho donde se planifica el bloqueo: Cuba no está sola y no lo estará jamás, publicó Manú Pineda, activista político y ex diputado al parlamento español, en su red social de Facebook, luego de conocer la orden ejecutiva de Donald Trump contra la isla.

Durante casi 70 años, Cuba ha estado donde otros miraron hacia otro lado, con médicos cuando faltaba salud, con maestros cuando faltaba futuro, con dignidad cuando faltaba justicia, Cuba ha compartido lo que tenía, y lo que le faltaba y los pueblos del mundo tenemos memoria, aseguró el miembro del Partido Comunista de España.

Amigos de Cuba en el mundo se sumaron hoy al rechazo total ante la nueva amenaza de Trump, al firmar dicha orden que establece a partir de hoy la imposición de “aranceles adicionales a las mercancías importadas a los Estados Unidos provenientes de cualquier otro país que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba”.

Ante la medida coercitiva unilateral también se pronunció en las redes sociales la Asociación de cubanos residentes en México, que convocó una denuncia pública para el domingo venidero, a las 12 meridiano, frente a la antigua sede de la embajada de Estados Unidos en el Distrito Federal.

En otros post publicados en las redes sociales digitales varios usuarios compartieron la noticia de que Claudia Sheinbaum, presidenta de la nación azteca informó que su país buscará alternativas para apoyar a Cuba sin comprometer la economía nacional y subrayó que la prioridad es evitar una crisis humanitaria que colapsen hospitales y servicios básicos en la Isla.

Las declaraciones de Vasili Nebenzia, embajador de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas, advirtien al gobierno de Trump que no debe esperar nada fácil en Cuba si planean una intervención militar.

Mientras desde la mayor de las Antillas Israel Rojas, líder de la popular agrupación Buena Fe, emitió una declaración donde refleja la soberanía de la nación caribeña y la voluntad de defenderla.

“Cuba lleva en la sangre el fuego sagrado de los que soñaron una nación de pie. No hay fuerza opresora que pueda con la roca moral de un pueblo decidido a prevalecer o morir en el intento. Seguiremos en pie, hasta que la victoria final corone nuestros esfuerzos”, expresó el cantautor.