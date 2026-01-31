Rusia denuncia bloqueo ilegítimo de EEUU contra Cuba (+Cobertura ampliada)

La Cancillería rusa denunció hoy el «nuevo y muy radical» episodio de la estrategia de «máxima presión» de Estados Unidos contra Cuba, y lo calificó como un intento deliberado de «ahogamiento económico» a la nación caribeña.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó las recientes medidas de Washington de declarar una «emergencia nacional», en virtud de la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que representa la isla para la seguridad del país norteamericano, como una «recaída» en una política aplicada constantemente por Estados Unidos contra La Habana.

«La postura de Rusia al respecto sigue siendo invariable: resultan categóricamente inaceptables las medidas unilaterales de carácter sancionador contra Estados soberanos e independientes, adoptadas al margen de la ONU y de las disposiciones de su Carta, así como de otras normas del derecho internacional», enfatizó la vocera.

En ese sentido, la diplomática destacó que Moscú condena enérgicamente los pasos ilegítimos y restrictivos dirigidos contra la mayor de las Antillas, así como la presión sobre el liderazgo cubano y sus ciudadanos.

Pese a los obstáculos externos que se le imponen en el camino de desarrollo de la nación caribeña, esta seguirá manteniendo vínculos económicos exteriores eficaces, exaltó Zajárova.

Asimismo, llamó la atención sobre el hecho de que, en el nuevo «documento anticubano» de Washington; Rusia, junto con otros socios «de pleno derecho» de La Habana, se clasifica como un Estado «hostil» y «malintencionado».

“Este tipo de etiquetas no contribuye ni a la estabilización del diálogo ruso‑estadounidense, ni a aumentar la eficacia de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos en la resolución de crisis en distintas regiones del mundo”, remarcó.

La portavoz de Exteriores del gigante euroasiático también rechazó las tentativas de crear barreras a la cooperación internacional, y más aún cuando se trata de un país que atraviesa una compleja situación socioeconómica, que Moscú atribuye en gran medida al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Washington desde hace casi 70 años.

En paralelo, enalteció los «vínculos históricos especiales» existentes entre Rusia y Cuba, al tiempo que detalló que las tradiciones de colaboración bilateral, de carácter «integral», cuentan con «raíces profundas» y un amplio respaldo sociopolítico en ambos países.

«Como hemos subrayado en reiteradas ocasiones, esta cooperación no está dirigida contra terceros ni puede considerarse perjudicial para los intereses de nadie. Estamos firmemente decididos a seguir desarrollándola de manera coherente en beneficio de los pueblos de nuestros Estados y para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad internacionales», sentenció Zajárova.

Tras la agresión militar estadounidense contra Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el mandatario de la nación norteña, Donald Trump, ha realizado declaraciones amenazando con aumentar la presión sobre Cuba.

Al respecto, afirmó que «entrar y destrozar» Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio.

«Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre», manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Las medidas de asfixia económica de Washington contra La Habana son rechazadas sistemáticamente por la mayor parte de los países del mundo, entre ellos Rusia y China.