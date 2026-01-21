Ministro ruso del Interior inicia visita oficial a Cuba

El ministro del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Koronelli, recibieron este martes en el Aeropuerto Internacional José Martí a Vladímir Kolokoltsev, ministro del Interior de la Federación de Rusia, quien inició una visita oficial a Cuba.

Durante su estancia, Kolokoltsev sostendrá reuniones bilaterales con autoridades cubanas y participará en actividades conmemorativas vinculadas a la historia de la nación caribeña, informó en su perfil de Facebook la Embajada de Rusia en Cuba.

Nacido el 11 de mayo de 1961 en la región de Penza, Kolokoltsev comenzó su carrera en 1982 en el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, en el departamento encargado de la protección de misiones diplomáticas extranjeras acreditadas en Moscú.

Desde mayo de 2012 es el ministro del Interior de la Federación de Rusia, posición que mantiene hasta la actualidad, con rango de General de la Policía.

El Ministerio del Interior de Rusia es responsable de la política estatal en materia de seguridad interna, orden público y lucha contra la delincuencia. Kolokoltsev coordina las fuerzas policiales en todo el país y supervisa la aplicación de la ley en la Federación de Rusia.

La visita del ministro ruso refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y orden público, y se inscribe en el marco de las relaciones históricas entre Cuba y Rusia.

Ministro ruso rinde tributo a cubanos caídos en Venezuela

El ministro del Interior de la Federación de Rusia, Vladímir Alexandrovich Kolokoltsev, rindió tributo este martes a los combatientes cubanos caídos el pasado 3 de enero en enfrentamiento a fuerzas estadounidenses durante la agresión militar contra Venezuela.

Ante el Mausoleo a los Bomberos en la Necrópolis de Colón, en La Habana, depositó una ofrenda floral en recordación al coraje y sacrificio de los caídos, durante un acto político en el que estuvo acompañado por su homólogo cubano, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, otros jefes militares y la delegación visitante que encabeza, además de Viktor V. Koronelli, embajador ruso en Cuba, y parte del cuerpo diplomático.

El General de Brigada Oscar Callejas Valcarce, jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior (Minint), destacó el ejemplo imborrable de los combatientes como parte de los valores compartidos por Cuba y Rusia, fundados en la lealtad, la valentía y el patriotismo.

Callejas Valcarce dijo que, en medio de los acontecimientos convulsos que vive América Latina y el Caribe frente a las pretensiones del imperialismo norteamericano, la presencia en Cuba del alto funcionario ruso es una muestra más de la unión indestructible entre naciones hermanas que honran esa historia con hechos y sacrificio.

Expresó asimismo la satisfacción por las palabras del presidente Vladímir Putin, al recibir en días recientes al nuevo embajador cubano en Moscú, a quien ratificó el carácter profundo y sólido de las relaciones bilaterales.

“En memoria de nuestros caídos, honraremos el compromiso de mantenernos leales a la historia, soberanos, y jamás traicionaremos nuestros principios”, concluyó.

En el ámbito de la jornada de tributo, Kolokoltsev depositó también una ofrenda floral ante el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, inaugurado en 1978 por el General de Ejército Raúl Castro Ruz en el aniversario 60 del Ejército Rojo.

En la Necrópolis de Colón descansan los restos mortales de cuatro de los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela durante el ataque estadounidense el pasado 3 de enero, que dejó decenas de víctimas militares y civiles y tuvo como objetivo el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien fue llevado ilegalmente a Estados Unidos junto a la primera dama Cilia Flores.