Primer año de Trump en su segundo mandato, anuncian protestas

El presidente Donald Trump llega hoy al primer año de su segunda investidura y en Estados Unidos lo recibirán con miles de personas en las calles como parte de las movilizaciones masivas contra sus políticas.

El propósito es llamar la atención sobre los efectos negativos de la agenda de Trump en los últimos 12 meses, que han afectado a las comunidades inmigrantes, de bajos recursos y otros sectores vulnerables.

«La vanguardia de este movimiento está empezando a pensar en cómo… un día, las marchas pacíficas y legalmente permitidas no serán suficientes para oponerse» a la administración, dijo Dana Fisher, profesora de la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana, citada por Axios.

Este martes a las 14:00 hora local la propuesta es abandonar el trabajo, la escuela y los comercios como parte de la protesta «Free America».

Hasta el lunes por la tarde se habían planificado alrededor de 800 eventos de Free America, con más de 38 mil 200 confirmaciones de asistencia.

Sin embargo, el Gobierno federal sostiene que Trump “está haciendo que Estados Unidos sea más grande que nunca para todos los estadounidenses», afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado la víspera.

Las manifestaciones previstas para la jornada se producen tras varios días de protestas en Minnesota después del asesinato a tiros de la ciudadana estadounidense Renee Good, de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis el pasado 7 de enero.

El trágico incidente y otro tiroteo que involucró a un oficial del ICE nuevamente en la propia ciudad llevaron a Trump a amenazar con invocar la Ley de Insurrección, de uso poco frecuente, aunque luego se retractó y afirmó que no hay «ninguna razón» para hacerlo.

«Nos negamos a permitir que Trump, el ICE y la administración racista operen con impunidad. Desde el asesinato de Renee Nicole Good hasta las deportaciones masivas, los ataques a las comunidades inmigrantes y la continua facilitación del genocidio en Palestina, esta administración ha mostrado su verdadera cara», expresó un comunicado de The People’s Forum, organización con sede en Nueva York.

El año pasado, la participación popular en las protestas No Kings celebradas en octubre rondó los siete millones de personas, una cifra que podría aumentar considerablemente en futuras movilizaciones.

Un año después, pocos en Estados Unidos sienten que las políticas de Trump les beneficiaron, de hecho, más personas creen que ni siquiera su condición es igual, sino que es peor en lugar de mejor.

Inquietud, insatisfacción, cansancio son algunas de las variables que dominan el análisis de CBS News/YouGov, publicado este domingo, en el cual, según las estadísticas, un 59 por ciento desaprueba la gestión del mandatario republicano.

En las elecciones de noviembre de 2024, Trump derrotó a su rival demócrata, la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Los republicanos lograron imponerse además en el Congreso, donde controlan la Cámara de Representantes y el Senado.