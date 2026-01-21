miércoles 21 enero 2026
Rusia toma en serio posible despliegue de OTAN en Ucrania

Moscú toma en serio cualquier información sobre planes de desplegar tropas de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania, dijo hoy el embajador ruso en el Reino Unido, Andréi Kelin.

«Tomamos todos estos informes con total seriedad y no vamos a subestimar las amenazas», afirmó este miércoles el diplomático en una entrevista con el periódico Izvestia.

El embajador señaló que incluso grandes países europeos no se apresuran a unirse a las llamadas fuerzas internacionales para Ucrania, dado que la iniciativa no atrae a Estados Unidos, cuyo apoyo, según los británicos, es esencial.

Kelin lamentó que tanto Londres como París se nieguen obstinadamente a tomar en serio la firme postura de Rusia sobre la inaceptabilidad de cualquier despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania.

En septiembre pasado, París acogió una reunión de la llamada ‘coalición de voluntarios’, presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, así como por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Tras el encuentro, el mandatario galo afirmó que 26 países se habían comprometido a desplegar fuerzas disuasorias en Ucrania tras el eventual alto el fuego.

Rusia ha advertido reiteradamente que considera inaceptable la presencia de tropas de los miembros de la OTAN en suelo ucraniano, bajo cualquier bandera y en cualquier función, incluidas las fuerzas de paz.

También declaró que califica las declaraciones sobre su emplazamiento, que resuenan en el Reino Unido y otros Estados de Europa, como la incitación a continuar las operaciones de combate.

