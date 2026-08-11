Copernicus alerta sobre impacto climático en océanos y continentes

El calentamiento global, según el boletín mensual del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), continúa marcando récords en 2026 al reflejar un incremento sostenido de las temperaturas en océanos y continentes, con impactos directos en ecosistemas y actividades humanas.

Durante los primeros siete meses del año, el mar alcanzó 20,96°C, superando el récord anterior de 20,89°C medido en 2023. Este aumento se reflejó en olas de calor marinas en el Atlántico y el Mediterráneo occidental, donde comunidades costeras, flora y fauna sufrieron alteraciones en sus ciclos de vida y pérdidas económicas.

Por su parte, Europa experimentó un verano extremo. El periodo conjunto de junio-julio registró una temperatura media de 21,62°C, la más alta desde que existen mediciones, 2,79°C por encima de la media histórica. En julio, la temperatura del aire en superficie alcanzó 16,90°C, igualando los valores del año anterior.

Las consecuencias fueron inmediatas: sequías prolongadas afectaron mantos acuíferos, regadíos y producción energética. Ríos como el Sena, el Rin y el Danubio mostraron descensos significativos en sus caudales, lo que repercutió en el suministro de agua y en sectores económicos estratégicos.

Según Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), “Los sistemas de altas presiones persistentes atraparon calor sobre Europa occidental; las temperaturas extremas también amplificaron las extendidas sequías. Al secarse los suelos, pierden la capacidad de proporcionar frescor de forma natural”.

El fenómeno también intensificó los incendios forestales en España y Francia, donde se reportaron siniestros de gran magnitud y alta intensidad. El humo generado alcanzó largas distancias, deteriorando la calidad del aire y aumentando riesgos sanitarios.

Laurence Rouil, directora del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus, subrayó que “el mes pasado fue testigo de una actividad de incendios forestales excepcional en Europa occidental”.

Los datos confirman que el cambio climático está alterando de manera simultánea los sistemas terrestres y marinos, generando un escenario de vulnerabilidad creciente para poblaciones y ecosistemas.

(Con información de Telesur)