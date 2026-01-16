Memoria, deber y dignidad

El 3 de enero dejó una marca de dolor y respeto en la memoria colectiva del país. Treinta y dos combatientes cubanos cayeron en Venezuela mientras cumplían una misión que asumieron como deber; este no era el regreso que se deseaba, pero sí el que obliga a detenerse, a contar los hechos y a honrar una historia que vuelve a escribirse lejos de la Isla, en tierras hermanas.

La historia nacional está hecha de héroes, no de sacrificios inútiles; de hombres formados para resistir y avanzar, dentro y fuera de sus fronteras, allí donde otros pueblos han solicitado la solidaridad de Cuba.

En la patria de Simón Bolívar, los 32 cumplieron con lo que entendieron como una responsabilidad ineludible; no actuaron movidos por la fatalidad ni por la improvisación, sino por esa convicción arraigada en décadas de formación política y militar, y combatieron con la firmeza que nace de una doctrina en la que la palabra rendición no tiene lugar.

De Maceo aprendieron la intransigencia ante el enemigo; de Fidel, la certeza de que el deber no se mide por las probabilidades de éxito, sino por la justeza de la causa.

Quien se alinea con la revolución, lo sabe: la orden está dada cuando la misión responde al deber, y ellos cumplieron la misión. Enfrentaron condiciones extremas y sostuvieron la decisión de no retroceder frente a fuerzas superiores, actuando con la disciplina, la dignidad y la lealtad que han distinguido al combatiente cubano durante más de seis décadas de confrontación política y militar con el poder de los Estados Unidos y sus aliados.

Hoy regresan envueltos en la bandera, no como víctimas, sino como parte de una historia que Cuba reconoce y asume. Su muerte física no representa una derrota, sino la confirmación de una ética que ha acompañado a la Revolución desde sus inicios, la de cumplir el deber hasta las últimas consecuencias.

En el silencio del duelo, queda la certeza de que el 3 de enero no es solo una fecha de pérdida, sino también de memoria y responsabilidad histórica.