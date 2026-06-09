Santiago de Cuba acoge presentación especial del libro “Sin Pensarlo un Minuto” (+Fotos)

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Dos generaciones de jóvenes santiagueros se dieron cita para participar en la presentación especial de la edición impresa del libro Sin Pensarlo un Minuto, del autor Gerardo Calderín Gainza, uno de los protagonistas de la historia que narra esta obra sobre la juventud oriental en los años fundacionales de la Revolución.

Durante el encuentro, Santiago Mok Maymir, integrante de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR) y fundador de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), junto a Yesenia Acuña Borrero, primera secretaria de la organización juvenil en Santiago de Cuba, expresaron su satisfacción por poder disfrutar finalmente de la versión impresa del volumen, disponible en formato digital desde 2021.

Sin Pensarlo un Minuto constituye un homenaje a los miles de jóvenes que, durante las décadas de 1960 y 1970 en Cuba, asumieron una y otra vez las tareas de la construcción revolucionaria, organizados inicialmente en la AJR y posteriormente en la UJC.

Aquellos adolescentes y jóvenes que no participaron directamente en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista sintieron, sin embargo, la necesidad de contribuir al desarrollo del país y de integrarse a la epopeya revolucionaria encabezada por Fidel Castro Ruz y la Generación del Centenario.

En la presentación de la edición impresa participaron, entre otros invitados, representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, periodistas de la radio local y Roberto Carlos Fournier, subdirector de la Editorial Oriente, quien, en nombre de esa institución y del editor Oreste Martín Solís, agradeció la invitación y evocó el esfuerzo y la dedicación desplegados durante el proceso editorial de la obra, y lamentó que las limitaciones de recursos, entre otras causas, impidieran anteriormente llevar el libro más allá de su publicación digital.

Gerardo Calderín Gainza, autor de Sin pensarlo un minuto, es Licenciado en Historia. Entre sus publicaciones figuran el folleto La radio y la televisión cubanas en sintonía con sus públicos y los libros Al Santiago de siempre: testimonio de un sueño en la radio y Coloquio radial en chat. Actualmente cumple funciones diplomáticas en el Estado Plurinacional de Bolivia.