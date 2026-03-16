lunes 16 marzo 2026
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Un acto breve para un compromiso mayor

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Joel Macías Rivas

El acto fue breve, como hacía muchísimo tiempo no lo apreciaba; sin embargo, en esa brevedad estuvo lo esencial. Tal vez así deberían ser siempre las reuniones en las que se habla de planes cumplidos: directas, precisas, sin rodeos, porque, en definitiva, lo más importante no es lo ya realizado, sino lo que queda por hacer.

Con esa naturalidad se celebró, en el Salón de los Espejos de la sede del Consejo de Gobierno Provincial, el acto por el Día de la Prensa Cubana, donde Víctor Hugo Leyva Sojo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Santiago de Cuba, fue preciso al dirigirse a los colegas presentes: “sin ustedes; y también sin la mayoría que hoy no pudo estar, sería imposible dejar para la historia el valor de los hechos” que día tras día se concretan en la provincia.

Muchas son las necesidades del sector de la prensa (radio, televisión, periódicos y agencias), pero de ello no se habló en esta ocasión; no era necesario: las carencias son evidentes y forman parte de la realidad que enfrentan los profesionales del gremio, por eso, “ahora más que nunca”, subrayó el presidente de la UPEC, “la consagración y la ética profesional serán nuestras principales armas”.

El acto reservó también un momento especial para el reconocimiento a varios profesionales que se destacaron. Los aplausos acompañaron los nombres de Yulia Nela González Bazán, Luis Alberto Portuondo Ortega, María del Carmen Fernández Díaz, Nelson Hair Malik, Orlando Amaro Álvarez y Naylet Hernández Blanc, colegas cuya labor honra el oficio, aunque su mención simboliza, en realidad, el trabajo y los méritos que también se han reconocido a lo largo de la provincia en las distintas delegaciones de base.

Breve, sí, pero cargado de simbolismo y optimismo, el encuentro dejó clara la esencia de su convocatoria: continuar defendiendo la Revolución desde el oficio del periodismo. La unidad, junto a la vocación martiana y fidelista, marcaron el espíritu del momento, porque los periodistas saben bien cuál es su principal herramienta: la palabra, la imagen, los argumentos y la razón.

Y así lo compartieron también con los máximos dirigentes del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presentes en esta jornada que reafirmó el compromiso de la prensa santiaguera con su tiempo y con su pueblo.

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Comentarios
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