Cubanos en India rinden tributo a 32 hermanos caídos en Venezuela

Trabajadores de la misión estatal de Cuba en la India rindieron tributo hoy a los 32 combatientes cubanos caídos en combate en Venezuela en cumplimiento del deber.

Tras un minuto de silencio, como parte del homenaje a los valientes en la embajada cubana en Nueva Delhi se colocaron rosas rojas en un simbólico pedestal custodiado por la enseña nacional.

El embajador cubano Juan Marsán destacó las muestras de respeto y orgullo por parte del pueblo con sus compatriotas fallecidos en misión internacionalista, lo cual, significó, continuará este viernes con una marcha en rechazo a las amenazas por parte de Estados Unidos.

El diplomático precisó que esa respuesta del pueblo cubano muestra también el respaldo a la Revolución y sus líderes, la unidad en la isla caribeña y es también la evidencia de la posición de los cubanos de condena a cualquier intento de agresión contra el país.

Por su parte, la primera secretaria Maiky Díaz se refirió a la gloriosa historia de internacionalismo de Cuba, el cual es uno de los principios de la Revolución de la isla.

Subrayó que cada uno de esos héroes, los cuales serán recordados con orgullo y amor, hacen honor a la máxima martiana de Patria es humanidad.

La segunda secretaria de la misión, Guadalupe Frómeta, aseguró que el sentimiento de la pérdida de un ser querido es mucho mayor cuando se conocen los rostros de cada uno de ellos.

Además, agregó, que este tipo de situación refuerza el sentimiento patriótico, da más fuerza para luchar en la defensa de la soberanía y desde las trincheras entregar todo por la Revolución.

“La Revolución nos dio a los humildes la posibilidad de emanciparnos y nos dio todos los derechos, por eso es nuestro bien más preciado”, enfatizó.