lunes 16 marzo 2026
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Yulia:periodismo, constancia y pasión premiadas

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Joel Macías Rivas

 La conocí en 2006 cuando yo regresaba de la provincia de Guantánamo. Para entonces, ella llevaba ya tres años de haberse graduado como licenciada en Periodismo, y desde aquellos primeros encuentros, me resultó fácil advertir en Yulia Nela González Bazán una cualidad que con el tiempo confirmaría su trayectoria: una profesional atenta, disciplinada y respetada por sus colegas.

En el colectivo de la televisión santiaguera, así como entre periodistas de otros medios de prensa de la provincia de Santiago de Cuba, Yulia ha sabido construir una trayectoria marcada por el rigor y la responsabilidad, y su trabajo constante y su cercanía humana le han permitido ganarse el reconocimiento dentro del gremio.

Madre de dos niños, hubo un tiempo en que debió distanciarse un tanto de las cámaras para atender prioridades familiares, sin embargo, lejos de frenar su crecimiento profesional, esa etapa reforzó su determinación de seguir aportando al periodismo desde nuevos espacios.

Fue así como encontró en el periodismo hipermedia otra forma de contar la realidad, y desde el sitio web de la televisión santiaguera, ha continuado ejerciendo el oficio con la misma pasión que la ha acompañado durante más de dos décadas.

Esa entrega al periodismo fue reconocida este jueves con el Premio Provincial Gloria Cuadra de la Cruz, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Santiago de Cuba, galardón que distingue su labor en el ámbito del periodismo digital en el año 2026 y su contribución sostenida al ejercicio de la profesión.

Entre aplausos y abrazos, sus compañeros celebraron el premio como propio, porque en cada historia que Yulia cuenta, en cada jornada de trabajo y en cada desafío asumido, late la certeza de que el periodismo sigue siendo, ante todo, un acto de vocación, entrega y compromiso con la verdad.

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