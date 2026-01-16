viernes 16 enero 2026
Estadounidenses cuestionan prioridades de Trump

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
Muchos ciudadanos de Estados Unidos se cuestionan hoy si el presidente Donald Trump tiene las prioridades correctas en su gestión porque cada vez se enfoca más en la intervención extranjera, la menos eso dicen las encuestas.

Alrededor de seis de cada 10 estadounidenses desaprueban cómo Trump está llevando la política exterior, y el 56 por ciento, la mayoría, cree que ha “ido demasiado lejos” al usar el ejército de Estados Unidos para intervenir en otros países.

De acuerdo con un sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, Trump muestra sutiles signos de vulnerabilidad, porque sigue sin convencer a los votantes en el acápite que más preocupa: la economía.

Aproximadamente seis de cada 10 adultos dicen que Trump hizo más para perjudicar el costo de vida en este segundo mandato, cuando el ocupante del Despacho Oval aseguró que desde el primer día iba a bajar los precios, pero la opinión popular dice lo contrario.

Según el tanteo, en inmigración, uno de sus principales temas de campaña, el gobernante, que está a punto de cumplir su primer año en el cargo, disminuyó su aprobación. Solo el 38 por ciento de los adultos tiene un criterio positivo acerca del manejo de Trump de este asunto.

Los análisis del comportamiento de las estadísticas arrojan que, al principio de su primer mandato, el 42 por ciento de los estadounidenses avalaban su trabajo.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
