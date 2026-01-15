Honran en Italia llegada a Cuba de combatientes caídos en Venezuela

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) envió un mensaje solidario al pueblo cubano, por el arribo hoy a ese país de los restos mortales de sus combatientes caídos en el reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela.

“¡Levantemos el puño en señal de respeto eterno!” por los que “con su sacrificio supremo, demostraron el valor de quienes no temen enfrentar al enemigo”, manifiestan en esta nota de condolencia los miembros de esa organización, en representación del pueblo italiano que apoya a la Revolución cubana.

“Con profundo dolor e inmensa admiración expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de 32 heroicos internacionalistas cubanos”, quienes murieron “heroicamente durante el ataque criminal perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, el pasado 3 de enero.

“Su muerte no ha sido en vano: es un faro que ilumina el camino de la lucha antiimperialista”, y del “internacionalismo, fruto glorioso de la Revolución Cubana”, a la que “reiteramos nuestra inquebrantable solidaridad”, señala la Anaic, surgida en 1961, la cual cuenta con miles de miembros, agrupados en cientos de círculos distribuidos en toda Italia.

“Honor y gloria eterna a los caídos”, expresan y aseguran que “otros combatientes ocuparán su lugar, continuando la batalla por la soberanía y la justicia”, fieles a los principios que encierra la consigna revolucionaria de ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!, con la que finalizan los solidarios italianos este mensaje.