viernes 16 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Honran en Italia llegada a Cuba de combatientes caídos en Venezuela

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) envió un mensaje solidario al pueblo cubano, por el arribo hoy a ese país de los restos mortales de sus combatientes caídos en el reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela.

“¡Levantemos el puño en señal de respeto eterno!” por los que “con su sacrificio supremo, demostraron el valor de quienes no temen enfrentar al enemigo”, manifiestan en esta nota de condolencia los miembros de esa organización, en representación del pueblo italiano que apoya a la Revolución cubana.

“Con profundo dolor e inmensa admiración expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de 32 heroicos internacionalistas cubanos”, quienes murieron “heroicamente durante el ataque criminal perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”, el pasado 3 de enero.

“Su muerte no ha sido en vano: es un faro que ilumina el camino de la lucha antiimperialista”, y del “internacionalismo, fruto glorioso de la Revolución Cubana”, a la que “reiteramos nuestra inquebrantable solidaridad”, señala la Anaic, surgida en 1961, la cual cuenta con miles de miembros, agrupados en cientos de círculos distribuidos en toda Italia.

“Honor y gloria eterna a los caídos”, expresan y aseguran que “otros combatientes ocuparán su lugar, continuando la batalla por la soberanía y la justicia”, fieles a los principios que encierra la consigna revolucionaria de ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!, con la que finalizan los solidarios italianos este mensaje.

Destacadas
Sábado del Libro en Santiago con MANERAS DE SOPLAR
Grupo Temporal de Trabajo, chequea acciones recuperativas en Santiago de Cuba
Combatir las drogas, un asunto de seguridad nacional en Cuba
Fidel asume su autodefensa en su alegato La Historia Me Absolverá
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios