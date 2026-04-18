sábado 18 abril 2026
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Lula emplaza a Consejo de Seguridad y defiende a Cuba

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, emplazó hoy al Consejo Permanente de Seguridad de la ONU a cambiar su comportamiento, a la vez que defendió la soberanía de Cuba.

Durante la clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, parte de la Global Progressive Mobilisation (GPM) que sesiona desde ayer en Barcelona, el mandatario del gigante sudamericano recalcó que “ningún presidente, de ningún país del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes. Ninguno».

En tono tajante y categórico, Lula da Silva señaló que «los cinco miembros (permanentes) del Consejo de Seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento.

No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente amenazando al mundo, declarando guerras».

Nadie tiene derecho a imponer reglas a otros países, dijo de seguido, para luego mostrarse muy preocupado por lo que ocurre en Cuba.«Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida.

No es posible que nos quedemos en silencio ante eso», sentenció.Poco antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, durante su discurso en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

«Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan», recalcó en la cita en la que participan el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Uruguay, Yamadú Orsi, entre otros.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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