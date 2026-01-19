Cuba: faro de esperanza e inspiración

El secretario general del Partido Comunista de la India (PCI), D. Raja, reiteró su solidaridad con Cuba, Venezuela, los palestinos y otros pueblos que enfentan hoy de manera directa agresión y amenaza imperialista.

La posición de respaldo tuvo lugar en un acto multitudinario por el centenario de la organización política en Telangana, que contó con la participación del embajador cubano Juan Carlos Marsán y el primer ministro del estado, Revanth Reddy, entre otros invitados.

También desde la India el Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Liberación denunció la intimidación y las amenazas imperialistas de Estados Unidos contra Cuba, así como el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno yanqui a la Isla.

En carta firmada por su secretaria general, Dipankar Bhattacharya, la organización expresó su apoyo al Partido Comunista de Cuba y homenajeó a los 32 mártires que defendieron la bandera del internacionalismo y la solidaridad antimperialista, destacó Prensa Latina.

«Hoy, mientras el mundo se enfrenta al impulso agresivo del presidente estadounidense Donald Trump para imponer un nuevo orden de subyugación colonial, la firme resistencia del pueblo cubano contra más de seis décadas de bloqueo ilegal, inhumano y genocida de Estados Unidos se erige como un faro de esperanza e inspiración para todos los pueblos que luchan en todo el mundo», reconoce el texto.

El Partido Comunista italiano, en acto de homenaje a Fidel por su centenario, dedicó un minuto de silencio en honor a los combatientes de la Mayor de las Antillas. Ángelo Lombardo, su secretario general, destacó en el encuentro que, actualmente, «Cuba es el mayor ejemplo de dignidad y donde está la fuerza más heroica».

Por su parte, la organización solidaria francesa Cuba Linda, destacó en una declaración que los héroes cayeron «en cumplimiento de su deber internacionalista, sagrado para la Revolución Cubana», defendiendo la soberanía de un pueblo hermano.

La organización llamó a desarrollar una movilización más amplia en solidaridad con Cuba y Venezuela, y exigió a los líderes del continente un posicionamiento en defensa del Derecho Internacional y la soberanía de los pueblos.